Rapport: un membre du conseil olympique de Tokyo fait l’objet d’une enquête

TOKYO (AP) – Les procureurs ont perquisitionné mardi le domicile de l’ancien membre du comité exécutif du comité d’organisation des Jeux olympiques de Tokyo, Haruyuki Takahashi, dans le cadre de paiements qui lui ont été versés par un sponsor olympique des Jeux de Tokyo, a rapporté l’agence de presse japonaise Kyodo.

Kyodo a déclaré que Takahashi aurait reçu environ 45 millions de yens (330 000 $) du détaillant de vêtements Aoki Holdings Inc. Kyodo a déclaré que le parrainage olympique d’Aoki avait été annoncé environ un an après les paiements signalés.

Takahashi était membre du conseil exécutif des Jeux olympiques de Tokyo et Kyodo a déclaré qu’en tant que quasi-fonctionnaire, accepter de l’argent ou des cadeaux pouvait constituer un pot-de-vin.

Le comité d’organisation des Jeux olympiques de Tokyo a été dissous le 30 juin. Les Jeux olympiques de Tokyo, retardés d’un an, ont ouvert le 23 juillet 2021. Le gouvernement métropolitain de Tokyo a organisé une cérémonie au stade national de 1,4 milliard de dollars pour marquer l’anniversaire.

Aoki aurait fourni des uniformes pour les Jeux olympiques et vendu des produits sous licence portant le logo olympique.

Takahashi était étroitement lié aux Jeux de Tokyo.

Il aurait reçu des millions de dollars du comité de candidature de Tokyo pour son travail de lobbying auprès des membres du Comité international olympique lorsque Tokyo a été choisi en 2013 à Buenos Aires, en Argentine, devant Madrid et Istanbul.

Il a déclaré qu’il n’y avait rien d’inapproprié dans les paiements et a nié tout acte répréhensible.

Takahashi est un ancien employé de la géante agence de publicité japonaise Dentsu, Inc., qui est reconnue pour avoir aidé Tokyo à décrocher les Jeux olympiques. Dentsu était l’agence de marketing exclusive pour les Jeux olympiques de Tokyo et a joué un rôle central dans la réalisation d’un record de plus de 3 milliards de dollars d’accords de parrainage nationaux.

Les Jeux de Tokyo, qui ont officiellement coûté 13 milliards de dollars, ont été jonchés de problèmes avant que la pandémie ne frappe.

Tsunekazu Takeda, l’ancien président du Comité olympique japonais, a démissionné en 2019 après avoir été lié à une enquête sur des pots-de-vin qui auraient été versés à des membres du CIO lors du vote de 2013.

Yoshiro Mori, le président du comité d’organisation de Tokyo, a été contraint de démissionner cinq mois avant l’ouverture des Jeux olympiques après avoir fait des remarques dégradantes sur les femmes.

The Associated Press