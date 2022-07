Rapport : Uber a fait pression et a utilisé une technologie “furtive” pour bloquer l’examen

Alors qu’Uber pénétrait de manière agressive sur les marchés du monde entier, le service de covoiturage a fait pression sur les dirigeants politiques pour qu’ils assouplissent les lois sur le travail et les taxis, ait utilisé un “kill switch” pour contrecarrer les régulateurs et les forces de l’ordre, acheminé de l’argent via les Bermudes et d’autres paradis fiscaux et a envisagé de dépeindre la violence. contre ses chauffeurs comme moyen de gagner la sympathie du public, selon un rapport publié dimanche.

Le Consortium international des journalistes d’investigation, un réseau à but non lucratif de journalistes d’investigation, a parcouru les textes, e-mails, factures et autres documents internes d’Uber pour livrer ce qu’il a appelé “un regard sans précédent sur la manière dont Uber a défié les lois sur les taxis et les droits des travailleurs”.

Les documents ont d’abord été divulgués au journal britannique The Guardian, qui les a partagés avec le consortium.

Dans une déclaration écrite, la porte-parole d’Uber, Jill Hazelbaker, a reconnu des “erreurs” dans le passé et a déclaré que la PDG Dara Khosrowshahi, embauchée en 2017, avait été “chargée de transformer tous les aspects du fonctionnement d’Uber… Quand nous disons qu’Uber est une entreprise différente aujourd’hui, nous Je veux dire littéralement : 90 % des employés actuels d’Uber ont rejoint l’équipe après que Dara soit devenue PDG. »

Fondée en 2009, Uber a cherché à contourner la réglementation des taxis et à proposer un transport peu coûteux via une application de covoiturage. Les dossiers Uber du consortium ont révélé les efforts extraordinaires que l’entreprise a entrepris pour s’implanter dans près de 30 pays.

Les lobbyistes de la société – y compris d’anciens assistants du président Barack Obama – ont pressé les responsables gouvernementaux d’abandonner leurs enquêtes, de réécrire les lois sur le travail et les taxis et d’assouplir les vérifications des antécédents des conducteurs, selon les journaux.

L’enquête a révélé qu’Uber utilisait une “technologie furtive” pour repousser les enquêtes du gouvernement. La société, par exemple, a utilisé un “kill switch” qui coupait l’accès aux serveurs Uber et empêchait les autorités de saisir des preuves lors de raids dans au moins six pays. Lors d’une descente de police à Amsterdam, a rapporté Uber Files, l’ancien PDG d’Uber, Travis Kalanick, a personnellement émis un ordre : “Veuillez appuyer sur le coupe-circuit dès que possible… L’accès doit être fermé à AMS (Amsterdam).”

Le consortium a également rapporté que Kalanick considérait la menace de violence contre les chauffeurs Uber en France par des chauffeurs de taxi lésés comme un moyen d’obtenir le soutien du public. “La violence garantit le succès”, a envoyé Kalanick à ses collègues.

Dans une réponse au consortium, le porte-parole de Kalanick, Devon Spurgeon, a déclaré que l’ancien PDG “n’a jamais suggéré qu’Uber devrait profiter de la violence au détriment de la sécurité des conducteurs”.

Les fichiers Uber indiquent que la société a réduit sa facture fiscale de millions de dollars en envoyant des bénéfices via les Bermudes et d’autres paradis fiscaux, puis “a cherché à détourner l’attention de ses obligations fiscales en aidant les autorités à percevoir les impôts de ses chauffeurs”.