Rapport TRP semaine 38 : Anupamaa règne, Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin suit ; L’absence de Sumbul Touqeer-Fahmaan frappe enfin Imlie

Rupali Ganguly montre à nouveau Anupamaa en tête du classement TRP, les deux ont montré un segment intéressant de Paritosh nd Kinjal, où l’homme trompe sa femme et tente maintenant toute sa chance pour la ramener, mais Kinjal refuse de lui faire confiance à nouveau comme il a brisé son cœur et sa confiance. L’infidélité est magnifiquement montrée à Anupamaa en cette saison où le public est accro au spectacle. Ce spectacle reprend souvent des sujets importants qui se produisent dans la ville et les montre magnifiquement. Les acteurs principaux comme Gaurav Khanna, Sudhanshu Pandey et bien d’autres ont joué leurs personnages et le public est tombé amoureux d’eux, encore une fois. En ce moment, le fait intéressant est que Kinjal retournera-t-il chez Shah comme elle est en ce moment dans le manoir de Kapadia. Vanraj fait de son mieux pour ramener Kinjal et Anupamaa et Anuj lui ont laissé les actions.

Tout en parlant de Ghum Hai Kisikey Pyaar Mein, qui occupe la deuxième position de numéro selon le rapport TRP. En ce moment, le segment de Sai, Virat et Pakhi attire beaucoup de monde, le personnage de Virat est détesté par les fans et c’est sa réussite en tant qu’acteur. Alors que la performance de Pakhi est également aimée et appréciée.

Le plus gros coup qui a été vu est Imlie – une énorme baisse du TRP alors que le spectacle est parti d’un bond et le personnage principal Sumbul Touqeer et Fahmaan Khan ont quitté le spectacle et leur absence est manquée par les fans et ils ne peuvent tout simplement pas se connecter avec le avec un casting vedette. Nous espérons que les créateurs réussiront à raviver l’intérêt des fans. tandis que d’autres émissions comme Yeh Rishta Kya Kehlata et d’autres se portent exceptionnellement bien car le contenu est roi, le public de l’équipe est accroché et comment.