Rapport TRP Semaine 19 : Anupamaa augmente les cotes d’écoute, la vedette d’Ayesha Singh Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin perd la deuxième place [Check TOP 10 shows]

C’est jeudi, ce qui signifie qu’il est temps de regarder le TRP d’émissions de télévision populaires à travers le pays. Nous avons de grands spectacles tels que Anupamaa, Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah et plus d’émissions sur la liste. Les créateurs de chacune des émissions de télévision planifient et apportent différents types de rebondissements dans les émissions de télévision TOP pour garder le public collé à leurs téléviseurs. Certains rebondissements sont bien exécutés et certains ne plaisent tout simplement pas au public. De plus, il existe également un type de réponse différent de la part du public en ligne. Jetons un coup d’œil au rapport TRP de la semaine 19 ici :

Anupamaa en tête, Yeh Rishta kya Kehlata Hai au numéro 2 tandis que Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin perd sa place

La vedette de Rupali Ganguly, Anupamaa, a vu une tournure radicale dans la série. Anupamaa a décidé de voler en solo. Anuj Kapadia (Gaurav Khanna) a refusé de revenir vers elle et vit maintenant avec Maaya et Choti Anu. Anupamaa est encore une fois brisée mais elle décide de voler en solo. Avec un TRP de 2,8, Anupamaa est à nouveau en tête. Il était de 2,7 la semaine dernière. Yeh Rishta Kya Kehlata Hai avec Harshad Chopda, Pranali Rathod et Jay Soni est classé 2e. Cette fois, il n’a égalé aucun des spectacles. Le TRP de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai est de 2,2, tout comme la semaine dernière. Ayesha Singh, Neil Bhatt et la vedette d’Aishwarya Sharma, Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, se classent à nouveau 3e cette semaine. Il s’était hissé à la deuxième place mais a encore perdu la place cette semaine. Le TRP est de 2,1 pour la semaine 19.

TOP 10 des émissions de télévision selon le tableau TRP

Au numéro 4, Niharika Chouskey et Aakash Ahuja mettent en vedette Faltu. Il a un TRP de 1,9. Il a été rapporté que l’émission n’était plus diffusée, mais cela ne semble pas être le cas en la voyant dans le TOP 5. Imlie avec Megha Chakraborty, Seerat Kapoor et Karan Vohra est classée 5e cette semaine avec une note de 1,8. Yeh Hai Chahatein, vedette de Sargun Kaur Luthra et Abrar Qazi, va faire un saut. Les fans sont en colère. Ils adorent regarder Abrar et Sargun. Le TRP cette semaine est de 1,7

L’émission télévisée multi-stars Pandya Store est classée 7e avec un TRP de 1,6. Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah est classé 8e avec une note de 1,6. L’émission courtise plus de controverses et de gros titres dans l’actualité du divertissement ces jours-ci que n’importe laquelle des émissions. La star de Himanshi Parashar et Vijayendra Kumeria, Teri Meri Doriyaann, est classée 9e avec une note de 1,4. Sur Et s’emparant de la 10e place cette semaine, Bhagya Lakshmi avec une note de 1,4 également.