Rapport TRP : Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin et Anupamaa au coude à coude ; Imlie se rattrape rapidement

Le rapport BARC TRP est sorti et il y a eu quelques changements dans la liste des meilleures émissions de télévision de la semaine. Alors que Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin et Anupamaa sont au coude à coude avec leurs notes à travers leurs intrigues engageantes, Imlie rattrape rapidement son retard pour s’assurer la première place de la liste TRP.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin et Anupamaa

Anupamaa, vedette de Rupali Ganguly et Sudhanshu Pandey, est en tête des charts TRP depuis longtemps maintenant. Et il a maintenant une rude concurrence de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, qui a maintenant partagé la position de numéro avec une note de 2,6. Le spectacle est titré par Neil Bhatt, Ayesha Singh et Aishwarya Sharma, qui sont aimés par le public.

Imlie

Megha Chakraborty, Seerat Kapoor et la vedette de Karan Vohra, Imlie, ont réussi à obtenir la deuxième place avec une note de 2,2 dans le rapport TRP de cette semaine. L’émission est restée cohérente avec sa note et il reste à voir si elle parvient à grimper pour s’emparer de la première place.

Boutique Pandya

Pandya Store, qui met en vedette Kinshuk Mahajan, Shiny Doshi, Kanwar Dhillon, Alice Kaushik, Akshay Kharodia, Simran Budharup et Mohit Parmar, a réussi à obtenir une note de 2,1 et a obtenu la troisième place dans la liste TRP.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, Faltu Et Bigg Boss 16

La quatrième place a été témoin d’une rude concurrence entre trois émissions de télévision, à savoir Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, Faltu et Bigg Boss 16. Les trois émissions ont toutes reçu une note de 2,0 et ont atterri en quatrième position.

Yeh Hai Chahatein

Yeh Hai Chahatein, qui met en vedette Sargun Kaur Luthra et Abrar Qazi dans les rôles principaux, a connu une légère baisse et a pris la cinquième place dans la liste TRP de cette semaine avec une note de 1,9. La semaine dernière, l’émission avait reçu une note de 2,0.