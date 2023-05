Rapport: Tous les joueurs des Lakers 2022-23 recevront des bagues si LA remporte le titre NBA

Les Lakers de Los Angeles ont une avance de 2-1 sur les Golden State Warriors, champions en titre, en demi-finale de la Conférence Ouest, entrant dans le match 4 de la série lundi. C’est quelque chose que même les fans les plus optimistes des Lakers n’ont probablement pas vu venir lorsque l’équipe a commencé 2-10 au milieu de luttes continuelles pour intégrer le meneur Russell Westbrook après une désastreuse campagne 2021-22.

Mais les Lakers ont fait un bond en avant en remaniant radicalement leur alignement à la date limite des échanges, et maintenant, dans des séries éliminatoires largement ouvertes de la NBA, se retrouvent à seulement deux victoires de la finale de la conférence. Certains se demandent si des joueurs comme Westbrook et Patrick Beverley recevraient des bagues si les Lakers remportaient le championnat, bien que les deux joueurs soient sans doute plus préjudiciables qu’utiles à la quête avant d’être distribués.

Selon Turner Sports, les Lakers prévoient de donner à chaque membre de l’équipe de cette saison une bague de championnat, comme il est d’usage dans les sports professionnels.

Beverley a récemment déclaré sur son podcast que lors d’un récent accrochage avec Westbrook, les deux ont convenu qu’ils accepteraient avec plaisir les bagues de championnat des Lakers.

« Je ne vais pas mentir, Russ, nous allons être habillés et bottés, mon garçon », a déclaré Beverley. « Je vais être là à attendre sur cette bague. »

Au cours de plusieurs accords avant la date limite des échanges du 9 février, les Lakers ont échangé Westbrook, Beverley, Juan Toscano-Anderson, Kendrick Nunn, Damian Jones et Thomas Bryant contre une nouvelle génération de joueurs, dont D’Angelo Russell, Malik Beasley, Jarred Vanderbilt, Rui Hachimura et Mo Bamba.

La formation réorganisée des Lakers a pris feu, terminant la saison 18-9 avant de battre les Timberwolves du Minnesota dans le match de barrage, bouleversant la tête de série n ° 2 Memphis Grizzlies en six matchs au premier tour et remportant deux des trois premiers matchs de leur rencontre de deuxième tour avec les Warriors. Le match des poids lourds est la cinquième série éliminatoire entre les autres quadruples champions LeBron James et Stephen Curry. Le vainqueur affrontera le vainqueur de Nuggets-Suns, qui est à égalité à deux matchs chacun.

