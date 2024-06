Rapport: Tottenham s’apprête à nommer un homme de Southampton pour occuper un poste clé au sein du personnel – The Spurs Web

Selon The AthleticTottenham s’apprête à nommer Jack Chapman de Southampton comme nouveau responsable du recrutement à l’académie de Hotspur Way.

Photo de SpursWeb

Chapman occupe actuellement le même titre à Southampton, nouvellement promu, les Saints étant réputés depuis longtemps pour avoir l’une des académies les plus impressionnantes d’Angleterre.

Tottenham a actuellement de bonnes raisons de se vanter de posséder la génération de jeunes académiques la plus excitante du pays, venant de remporter la Premier League 2 avec un style sensationnel.

Des joueurs comme Jamie Donley, Will Lankshear et Tyrese Hall ont été des artistes remarquables cette saison, sans parler de jeunes comme Alfie Devine et Ashley Phillips qui ont brillé en prêt.

Photo de SpursWeb

Tottenham va embaucher Jack Chapman à la tête du recrutement de l’académie

Il semble que Tottenham veuille continuer sur sa lancée en faisant venir Chapman cet été afin de repérer la prochaine vague de jeunes talentueux à ajouter à l’académie Hotspur Way.

Alors que les Spurs sont célèbres pour avoir amené Harry Kane dans leurs rangs académiques, Oliver Skipp a été le seul joueur à passer de l’équipe de jeunes à l’équipe première régulière au cours des cinq dernières années.

Il est peu probable que Chapman soit la seule nouvelle recrue de Tottenham cet été, l’entraîneur-chef adjoint Chris Davies ayant échangé le N17 contre Birmingham City cette semaine, laissant un poste vacant en équipe première à Ange Postecoglou.

Avis Web des Spurs :

Il est temps que Tottenham investisse plus de temps et d’efforts pour intégrer les jeunes de l’académie dans la première équipe.

Toutes les autres équipes du Big Six accordent des minutes en équipe première aux jeunes, c’est pourquoi nous avons vu la montée en puissance de personnes comme Kobbie Mainoo, Cole Palmer, Harvey Elliott, Phil Foden, Conor Gallagher, Bukayo Saka et plus encore.

Tenez-vous au courant de toutes les dernières nouvelles et opinions de Tottenham en suivant SpursWeb. Facebook, Twitter et Instagram comptes.