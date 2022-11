Rapport Tottenham: les Spurs parviennent à un accord pour que Ruslan Malinovskyi rejoigne en janvier

Tottenham Hotspur aurait lié la signature du meneur de jeu de l’Atalanta Ruslan Malinovskyi.

Les Spurs poursuivaient l’intrigant ukrainien cet été avec un certain nombre d’autres cibles créatives, dont Leicester City n ° 10, James Maddison. Cependant, avec l’arrivée de six nouveaux visages au club, les Lilywhites n’ont pas pu terminer toutes les affaires qu’Antonio Conte voulait, l’Italien soulignant qu’il voulait en faire plus.

“Si vous comparez à la saison dernière, nous sommes plus complets”, Conte a dit (s’ouvre dans un nouvel onglet). “Mais pour atteindre d’autres équipes au plus haut niveau, nous avons besoin de temps, de patience et de marchés de transfert, au moins deux marchés de transfert pour atteindre le même niveau.”

Antonio Conte a été franc sur le besoin de son équipe d’ajouter de la qualité à l’équipe (Crédit image : Clive Rose/Getty Images)

Maintenant, la publication italienne Il Giorno (s’ouvre dans un nouvel onglet) affirme que Tottenham est revenu pour Malinovskyi et paiera environ 13 millions de livres sterling pour sécuriser le milieu de terrain en janvier, donnant à l’équipe un coup de pouce jusqu’à la fin de la saison.

Les Spurs ont eu du mal sans Dejan Kulusevski et Richarlison dans l’équipe, Conte passant à un 3-5-2 pour emballer le milieu de terrain. La blessure de Son Heung-min contre Marseille a laissé le côté avec juste Harry Kane de ces quatre premiers – et un réel manque de créativité pour briser les blocs plus profonds.

Conte a été optimiste quant à son désir pour Kane d’arrêter de jouer et d’obtenir la fin des chances dans la surface de réparation de 18 verges, qui a jusqu’à présent porté ses fruits. Le capitaine anglais compte 10 buts jusqu’à présent cette saison, seul Erling Haaland ayant marqué plus en Premier League.

Malinovskyi est donc susceptible de jouer dans les trois premiers ou en tant que milieu de terrain dans le 3-5-2.

Harry Kane est sans doute le meilleur meneur de jeu de Tottenham en ce moment, ainsi que son meilleur finisseur (Crédit image : James Williamson – AMA / Getty Images)

Le joueur de 29 ans peut jouer soit comme milieu de terrain central d’un deuxième attaquant, ce qui signifie qu’il pourrait être déployé aux côtés de Pierre-Emile Hojbjerg ou Rodrigo Bentancur ou devant eux, derrière Kane et/ou Son.

Malinovskyi est évalué à environ 25 millions de livres sterling par Marché des transferts (s’ouvre dans un nouvel onglet).

