Rapport Tottenham: Harry Maguire pressenti pour faire un geste de choc

Tottenham pourrait faire un geste surprise pour Harry Maguire, pour amener le capitaine de Manchester United dans le nord de Londres pour la seconde moitié de la saison.

Maguire est devenu le joueur anglais le plus cher de tous les temps lorsqu’il a déménagé à Old Trafford en 2019. Son séjour dans le nord-ouest a cependant été mitigé, avec de féroces critiques de son jeu courantes au cours des trois dernières années et demie, malgré la loyauté inébranlable de Gareth Southgate en le choisissant pour le service en Angleterre pendant cette période.

Le manager de United, Erik ten Hag, semble éliminer progressivement le joueur de 29 ans, qui a assumé le poste de capitaine du club après le départ d’Antonio Valencia. Maguire n’est plus un habitué de la défense des Red Devils et se retrouve derrière Lisandro Martinez et Raphael Varane, tandis que Luke Shaw a également été utilisé comme défenseur central ces derniers temps.

Le manager de Manchester United, Erik ten Hag, a apparemment perdu confiance en Harry Maguire (Crédit image : Ash Donelon/Manchester United via Getty Images)

Désormais, Tottenham pourrait offrir une voie de sortie au défenseur, avec football.london (s’ouvre dans un nouvel onglet) suggérant que les impressionnants affichages passés de Maguire sur la gauche d’un arrière trois pourraient le rendre parfait pour le football d’Antonio Conte.

Maguire a joué pour la première fois dans une défense à trois pour son pays lors de la Coupe du monde 2018 en Russie et y a été utilisé périodiquement depuis, son manque de mobilité étant couvert par deux autres défenseurs centraux.

“Il a impressionné à la Coupe du monde pour démontrer qu’il y a encore des performances de qualité à venir”, football.london note, tout en liant Aston Villa, Newcastle United, Leicester City et West Ham United avec un mouvement pour le défenseur, soit de façon permanente, soit en prêt.

Tottenham a actuellement Ben Davies et Clement Lenglet comme principales options à gauche des trois arrières de Conte.

L’entraîneur-chef de Tottenham Hotspur, Antonio Conte, accueille ouvertement les investissements de janvier (Crédit image : Tottenham Hotspur FC via Getty Images)

Selon le Nouvelles du soir de Manchester (s’ouvre dans un nouvel onglet)Ten Hag veut garder son skipper jusqu’à la fin de la saison – bien que si Maguire demande à s’éloigner de Manchester afin de réaliser ses demandes de temps de jeu, Tottenham pourrait être le choix parfait pour lui donner le football de la Ligue des champions et temps de jeu régulier.

Maguire est valorisé à environ 30 millions d’euros par Marché des transferts (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Plus d’articles sur Tottenham

En plus de combattre apparemment Barcelone pour Ounahi, les Spurs seraient intéressés par le milieu de terrain défavorisé du Barca Franck Kessie – qui n’a déménagé au Camp Nou que l’été dernier. James Maddison reste également une cible.

L’attaquant rennais redoutable Martin Terrier a également été lié à un transfert vers le nord de Londres, bien que les Spurs pourraient faire face à la concurrence de Manchester United pour le Français.