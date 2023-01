Rapport Tottenham: Brendan Rodgers laisse entendre que le transfert de James Maddison pourrait être imminent

Tottenham Hotspur pourrait signer James Maddison – et maintenant même Brendan Rodgers a admis que son talisman pourrait partir.

Maddison a été dans une forme scintillante cette saison pour les Foxes, gagnant une place dans l’équipe de Coupe du monde de Gareth Southgate avant la trêve hivernale et aidant à éloigner l’équipe en difficulté de Rodgers de la zone de largage. Le n ° 10 est depuis longtemps lié aux Spurs, aux côtés d’Arsenal et de Newcastle United, les performances de cette saison ne faisant qu’intensifier les rumeurs d’un passage à un club en Europe.

Maintenant, Rodgers – qui a hérité de Maddison lorsqu’il a pris la relève au King Power Stadium en 2019 – a laissé tomber ce football.london (s’ouvre dans un nouvel onglet) ont décrit comme un “énorme indice” qu’une sortie pour son homme vedette pourrait être imminente.

Brendan Rodgers a été étonnamment ouvert sur la vente de joueurs vedettes récemment (Crédit image : PA Images)

“Cela devient plus difficile”, a déclaré Rodgers aux journalistes. “Les ressources financières, pas seulement dans les six premiers, rendent les choses vraiment difficiles. Les clubs ont de multiples injections de finances. Nous avons un propriétaire et une famille.

“Chaque année, cela devient plus difficile. Cela n’adoucit pas notre ambition d’être super compétitif.”

Auparavant, Leicester était catégorique sur le fait que Maddison n’était pas à vendre, repoussant apparemment Arsenal en 2021 alors qu’ils étaient à la recherche d’une force créative au milieu de terrain. Les Midlanders de l’Est apparemment demandé environ 60 millions de livres sterling à l’époque (s’ouvre dans un nouvel onglet), avec Mikel Arteta et co. choisissant de se retirer d’un accord et de cibler Martin Odegaard pour la moitié du prix.

Avec Tottenham qui manque cruellement de créativité en ce moment et les fans irrités par la propriété et leur manque d’investissement, Maddison serait le parfait réponse au mécontentement (s’ouvre dans un nouvel onglet). Cependant, les Lilywhites n’ont apparemment qu’environ 30 millions de livres sterling à dépenser ce mois-ci.

Le manager de Tottenham, Antonio Conte, envisage d’investir davantage dans l’équipe de joueurs (Crédit image : Tottenham Hotspur FC via Getty Images)

Avec les quatre premiers sans certitude cette saison, le conseil d’administration des Spurs pourrait bien suivre l’exemple de l’été dernier consistant à investir plus d’argent dans l’équipe de jeu afin de soutenir Antonio Conte.

Maddison est valorisé à 55 M€ par Marché de transfert (s’ouvre dans un nouvel onglet).

En plus de combattre apparemment Barcelone pour Ounahi, les Spurs seraient intéressés par le milieu de terrain défavorisé du Barca Franck Kessie (s’ouvre dans un nouvel onglet) – qui n’a déménagé au Camp Nou que l’été dernier.

L’attaquant rennais redoutable Martin Terrier a également été lié à un transfert vers le nord de Londres (s’ouvre dans un nouvel onglet)bien que les Spurs pourraient faire face à la concurrence de Manchester United pour le Français.