Rapport : Tottenham accusé d’avoir profité de la guerre en Ukraine – Une action en justice pourrait suivre – The Spurs Web

Tottenham Hotspur a été accusé d’avoir profité de la guerre en Ukraine en signant gratuitement Manor Solomon, sans offrir la clause de revente de 30 % demandée.

Le directeur général du Shakhtar Donetsk, Serhiy Palkin, qui s’est exprimé ouvertement sur le sujet dans le passé, a accordé une interview exclusive au Télégraphe cette semaine, accusant les Spurs d’agir comme un « voleur sur la route ».

Tottenham a signé un transfert gratuit avec Manor Solomon l’été dernier lorsque la FIFA a autorisé tous les ressortissants non ukrainiens évoluant dans le pays à suspendre leur contrat.

Cela signifiait que le Shakhtar n’était pas en mesure de réclamer des honoraires pour l’ailier, qui avait passé la saison précédente en prêt en Premier League avec Fulham.

Tottenham accusé de vol dans le cadre de l’accord avec Manor Solomon

Palkin a maintenant révélé qu’il avait demandé à Tottenham une clause de revente de 30 ou 40 pour cent, le Shakhtar réalisant qu’il serait peu probable de négocier des honoraires simples. Cependant, Daniel Levy et ses collaborateurs n’auraient proposé que 10 % de toute vente future au club ukrainien.

Le directeur général du Shakhtar a publiquement dénoncé les habitants du nord de Londres pour leur traitement envers son club, tout en ajoutant que des joueurs comme le Real Madrid et les Corinthians ont agi admirablement dans d’autres accords.

Il a même été suggéré que des poursuites judiciaires pourraient suivre, les pourparlers entre le Shakhtar et Tottenham étant désormais inexistants.

Palkin a déclaré : « Je me sens très mal envers Tottenham. Je ne peux pas croire que ce genre de club avec une histoire immense – pas seulement au niveau européen, mais au niveau mondial – puisse se comporter de la sorte. De mon point de vue, ce n’est pas un comportement acceptable. Ils ont profité de la guerre.

« Peut-être que s’il s’agissait d’un très petit club en Europe avec peu d’argent ou autre, je pourrais peut-être le comprendre. Mais Tottenham ? Tottenham. Comment est-ce possible?

« C’est très étrange que tout le monde dise que nous sommes une seule famille de football, alors qu’un des meilleurs clubs reçoit gratuitement un joueur et que la valeur marchande de ce joueur atteint 25 millions d’euros (21,15 millions de livres sterling). Nous avons investi dans ce joueur et développé ce joueur pour ce genre de valeur.

« J’ai même dit à Tottenham : ‘Les gars, je n’ai pas besoin d’argent pour lui maintenant. Prévoyons une sorte de frais de vente à l’avenir, de l’ordre de 30 ou 40 pour cent. Cela nous suffirait. Mais ils ont dit : « Non, non, nous ne pouvons pas vous le donner. Nous vous donnerons 10 pour cent. J’ai dit : « Les gars, ce n’est pas sérieux. »

« Nous donner 10 pour cent n’est pas respectueux. Vous ne vous comportez pas comme la famille du football. Vous vous comportez comme un voleur sur la route. Ce n’est pas correct. C’est pourquoi nous verrons à ce moment les prochaines étapes.

« Nous avons arrêté toute négociation avec Tottenham. Nous nous concentrons sur un procès contre Lyon et nous en verrons le résultat et après cela, nous déciderons du type de mesures que nous prendrons contre Tottenham.

Le Real Madrid a fait preuve de plus de classe que Tottenham, selon Palkin

Il a ajouté : « Nous avons deux côtés, un côté juridique et un côté moral. Le tribunal décidera du côté juridique. Concernant le côté moral, lorsque j’ai parlé avec Tottenham, j’ai parlé de la partie morale de cette affaire.

« Nous avons quelques joueurs, Vinicius Tobias au Real Madrid et Maycon aux Corinthians. Ces clubs voulaient prendre nos joueurs, mais ils sont venus nous voir et nous ont dit : « OK, nous pouvons les prendre gratuitement mais nous ne voulons pas jouer à ces jeux sales. »

« Au lieu de cela, ils nous ont proposé de nous payer des prêts. Le Real Madrid a pris notre joueur et nous a payé pendant deux ans. Les Corinthiens ont fait de même. Voyez-vous la différence entre le Real Madrid et Tottenham ? La direction du Real Madrid s’est comportée et comment s’est comporté Tottenham ?

Avis Web des Spurs :

Je sais que certaines personnes diront que « les affaires sont les affaires », mais je dois ici me ranger du côté de Palkin. Manor Solomon était un atout pour leur club et ils auraient pu obtenir de l’argent décent pour lui.

Les Spurs ne l’ont obtenu gratuitement qu’à cause de la guerre en Ukraine et devraient donc être plus que disposés à se séparer d’environ la moitié de ses futurs frais de vente. C’est juste et juste.

