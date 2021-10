Rapport: TikTok est l’application mobile la plus lucrative, PUBG Mobile toujours au sommet du monde du jeu mobile

Au début de la pandémie, les installations d’applications ont augmenté alors que les gens cherchaient quelque chose à faire. Maintenant, avec le déploiement du vaccin, les installations d’applications sur les plates-formes Google et Apple sont en légère baisse (1,2 % et 2,1 %, respectivement, d’une année sur l’autre), mais les revenus ont augmenté.

Les utilisateurs de smartphones ont dépensé collectivement 33,6 milliards de dollars sur le Google Play Store et l’Apple App Store au cours du trimestre juillet-septembre en applications, achats intégrés et abonnements. Il s’agit d’une augmentation de 15,1 % par rapport à la même période l’an dernier où 29,2 milliards de dollars avaient été dépensés. L’augmentation ralentit, cependant, l’année dernière, il y a eu un bond de 32 % des dépenses pour ce même trimestre.

C’est toujours l’Apple Store qui récolte le plus d’argent, un impressionnant 21,5 milliards de dollars (+13,2% par rapport à l’année dernière), mais la plateforme de Google rattrape son retard puisqu’elle a encaissé 12,1 milliards de dollars (+18,6%). Il y a d’autres bonnes nouvelles pour Google, mais plus à ce sujet dans une seconde.

Données de CapteurTour montre que TikTok était l’application la plus lucrative au monde dans les deux magasins d’applications au troisième trimestre. Elle a récemment atteint 3 milliards d’installations au total, devenant ainsi la première application non Facebook à le faire.

TikTok était la meilleure application dans le magasin d’Apple, mais pas dans celui de Google – là-bas, l’application Google One du géant de la recherche occupe la première place (grâce aux abonnements au service de stockage en nuage). Piccoma s’est hissé à la deuxième place avec une croissance de 130 %, YouTube et Disney+ figurent également dans le Top 5. Vous trouverez ci-dessous le classement général ainsi que par app store.

Les jeux mobiles se réchauffent également, les utilisateurs dépensant 7,7 % d’argent de plus qu’au troisième trimestre de l’année dernière, soit 22,4 milliards de dollars. La majeure partie de cette somme a été dépensée dans le Google Play Store (13,1 milliards de dollars) avec iOS à la traîne (9,3 milliards de dollars).

Comme lors des trimestres précédents, le meilleur jeu mobile est celui de Tencent PUBG Mobile, qui a accumulé des revenus à vie de plus de 5 milliards de dollars (y compris Jeu pour la paix, la version chinoise du jeu). Un autre jeu Tencent, Honneur des rois, est à la deuxième place, suivi de Genshin Impact. Genshin n’a peut-être qu’un an, mais il a déjà 2 milliards de dollars de dépenses de consommation à son actif. Pokemon Go est toujours populaire et a terminé 4e, Roblox complète le Top 5.

Vérifier SensroTower rapport complet pour plus de détails sur les applications et les jeux mobiles les plus rentables, les applications et les jeux les plus téléchargés et plus encore.