Rapport : Thatcher Demko des Canucks pourrait être absent jusqu’en novembre

Le gardien de but All-Star prend son temps pour être en pleine santé, donc les Canucks ne fixent pas de date cible pour son retour.

Le plus gros point d’interrogation qui pèse sur les Canucks de Vancouver à l’approche de la saison 2024-2025 est le statut de Thatcher Demko.

Le gardien de but étoile des Canucks a terminé deuxième lors du vote Vézina la saison dernière. Il change la donne pour les Canucks, capable de mettre l’équipe sur son dos et de voler des matchs, et il est essentiel à leurs espoirs de remporter la Coupe Stanley.

Mais les séries éliminatoires de Demko la saison dernière ont été brusquement interrompues après qu’il ait subi une blessure au genou lors du premier match de leur série de premier tour contre les Predators de Nashville.

Cette blessure au genou – qui s’est révélée depuis être une blessure au muscle poplité – s’est avérée plus étrange et plus difficile à évaluer que prévu. Lors de leurs recherches sur la blessure, Demko et son équipe médicale n’ont pu trouver aucun autre joueur de hockey ayant déjà été confronté à cette blessure, ce qui rend difficile non seulement de trouver la bonne façon de traiter la blessure, mais également de savoir combien de temps il faudrait pour récupérer. .

« Je ne pense pas que Demko soit de retour de si tôt »

Même s’il semblait au départ qu’il y avait une chance que Demko soit prêt pour le début de la saison régulière, Demko n’a pas voulu donner de date cible potentielle pour son retour lorsqu’il a parlé aux médias avant le camp d’entraînement, disant : « Je Je ne vais pas rester ici et vous donner un calendrier car cela pourrait me créer des problèmes.

Au lieu de viser une date précise, Demko s’efforce de s’assurer qu’il est en parfaite santé avant son retour, quel que soit le temps que cela prendra. Selon des informations publiées lundi, cela pourrait être plus long que prévu.

« J’ai entendu la semaine dernière que cela se préparait et que Demko ne reviendrait probablement pas avant novembre », a déclaré Rick Dhaliwal sur Le spectacle Donnie et Dhali de lundi. « Je ne pense pas que Demko soit de retour de si tôt. »

Cela concorde avec un reportage de Darren Dreger de TSN sur le Podcast Sekeres & Prix.

« Le calendrier extérieur – et ne le retardons pas entièrement – ​​est de 3 à 4 semaines », a déclaré Dreger, affirmant que ce calendrier devrait être une source d’optimisme. « Si c’est un peu moins de trois semaines ou si cela dérive jusqu’à la quatrième semaine, je ne pense pas qu’il devrait y avoir de panique… S’ils peuvent le faire entrer dans le mix au début de la saison régulière – un mois plus tard, dans le pire des cas, alors je pense que cela place Vancouver dans une très bonne position pour l’avenir.

Un retour dans trois semaines interviendrait fin octobre ; quatre semaines seraient la première semaine de novembre. Dans cet esprit, les fans des Canucks pourraient s’attendre à ce que Demko rate 8 à 11 matchs pour commencer la saison.

« Nous ne pensons pas devoir presser Thatcher »

Le directeur général Patrik Allvin a refusé de donner un quelconque échéancier lorsqu’il s’est adressé aux médias lundi après-midi.

« Rien n’a vraiment changé en termes de calendrier », a déclaré Allvin. « Je veux dire, Thatcher est très engagé, il patine presque tous les jours seul ou avec les blessés et fait sa rééducation. Je pense qu’à ce stade, le luxe d’avoir [Arturs] Silov et [Kevin] Lankinen, nous ne pensons pas devoir presser Thatcher et je pense que c’est important pour sa santé à long terme. Et aussi, étant avec les gars ici, il semble être très optimiste et de bonne humeur. Il s’en sort très bien.

Le thème de l’absence de calendrier lié au retour de Demko est de garantir que Demkos prenne tout le temps dont il a besoin pour bien faire. L’accent est mis sur la santé à long terme de Demko, à la fois pour son propre bien et pour celui de l’équipe.

Pendant ce temps, les Canucks ont deux gardiens de but en qui ils croient.

Silovs a repris le filet des Canucks de Demko et Casey DeSmith lors des séries éliminatoires de 2024 et a aidé l’équipe à se qualifier pour le septième match du deuxième tour contre les Oilers d’Edmonton. L’équipe sait qu’il peut commencer une série de matchs, mais elle a également ajouté un remplaçant vétéran en la personne de Lankinen, qui, selon l’entraîneur-chef Rick Tocchet, participera aux matchs en début de saison et se battra pour les départs.

« Je suis très confiant avec Silovs et Lankinen », a déclaré Allvin. « Kevin est arrivé ici avec une excellente attitude et c’est un gardien de but expérimenté. Son éthique de travail pousse Silovs et je pense que Silovs a très bien réagi… Je suis très à l’aise avec ces gars qui portent la charge ici.

Un calendrier pour le retour de Demko pourrait ne pas être disponible tant que Demko ne patinera plus seul.

« Il travaille si dur, il est tellement engagé et déterminé à revenir », a déclaré Allvin. « Il se rapproche définitivement, mais je pense que nous en saurons plus une fois qu’il rejoindra l’équipe en plein entraînement. »