Rapport sur l’inflation IPC mai 2023 :

Le taux d’inflation s’est refroidi en mai pour atteindre son taux annuel le plus bas depuis environ deux ans, a rapporté mardi le département du Travail.

L’indice des prix à la consommation, qui mesure l’évolution d’une multitude de biens et services, n’a augmenté que de 0,1 % durant le mois, ramenant le niveau annuel à 4 %. Cette augmentation sur 12 mois était la plus faible depuis mars 2021, lorsque l’inflation commençait tout juste à augmenter pour atteindre ce qui allait devenir le plus élevé en 41 ans.

Si l’on exclut les prix volatils des aliments et de l’énergie, le tableau n’était pas aussi optimiste.

L’inflation dite sous-jacente a augmenté de 0,4 % sur le mois et était toujours en hausse de 5,3 % par rapport à il y a un an, ce qui indique que si les pressions sur les prix se sont quelque peu atténuées, les consommateurs sont toujours sous le feu des critiques.