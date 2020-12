L’année dernière s’est terminée par des manifestations à l’échelle nationale contre une série de lois controversées d’amendement de la citoyenneté adoptées par le gouvernement indien en décembre. Et selon les experts, le pays est devenu depuis « un espace dangereux et violent pour les minorités musulmanes ».

Tout au long de 2020, la société civile indienne a été à plusieurs reprises attaquée par les États et les gouvernements centraux pour avoir critiqué l’administration ou les institutions de l’État. Et maintenant, le rapport 2020 sur l’état des minorités en Asie du Sud a révélé que l’Inde est devenue de plus en plus intolérante envers les dissidents ainsi que les minorités religieuses.

Le rapport annuel examine l’état de l’espace civique et des libertés personnelles accessibles aux citoyens, en particulier aux minorités, vivant dans des pays d’Asie du Sud comme l’Afghanistan, le Bangladesh, le Bhoutan, l’Inde, le Népal, le Pakistan et le Sri Lanka.

Alors que le rapport note une tendance préjudiciable dans presque chacune des attitudes du pays envers le maintien des principes centraux de la démocratie, y compris le respect de la liberté d’expression et de la laïcité, ses observations sur l’Inde mettent en lumière les niveaux croissants d’intolérance dans le pays.

Attaques contre les minorités

Le rapport constate que l’Inde est devenue un « espace dangereux et violent pour les minorités musulmanes ».

En décembre 2019, le gouvernement indien a adopté la loi d’amendement de la citoyenneté qui a permis au gouvernement indien d’accorder la citoyenneté aux migrants d’Afghanistan, du Bangladesh et du Pakistan qui sont hindous, sikhs, bouddhistes, jaïns, parsis ou chrétiens, et arrivés en Inde avant le fin décembre 2014. La loi n’a pas été étendue aux musulmans des trois pays, qui sont tous dominés par les musulmans.

Le gouvernement a également déclaré son intention de mettre en œuvre le Registre national des citoyens indiens qui permettrait au gouvernement indien d’identifier et d’expulser les immigrants illégaux. Accompagnés de la CAA, de nombreux critiques ont estimé que les lois pouvaient être utilisées pour contrôler et discriminer les minorités religieuses de l’Inde.

L’année a été marquée par un nombre croissant d’attaques contre des minorités. Alors que les manifestations anti-CAA dans le nord-est de Delhi ont abouti à des violences sectaires en février, coronavirus La pandémie a également été liée à une islamophobie généralisée après que l’événement Tablighi Jamaat à Nizamuddin à Delhi est devenu un Covid-19 point chaud.

Plus récemment, la mise en œuvre et les arrestations en vertu d’une nouvelle loi anti-conversion dans l’Uttar Pradesh ont été qualifiées d ‘ »islamophobes » par les critiques pour avoir ciblé les hommes musulmans pour « l’amour du jihad ».

Attaques de défenseurs des droits humains

Le rapport constate également que les acteurs de la société civile indienne, qui comprennent des avocats des droits de l’homme, des militants, des manifestants, des universitaires, des journalistes, l’intelligentsia libérale, ont « de plus en plus été attaqués » pour avoir dénoncé « les excès du gouvernement et le majoritarisme ».

Les défenseurs des droits de l’homme en Inde sont de plus en plus attaqués pour avoir «protesté contre les lois et pratiques discriminatoires ont été confrontés à des restrictions, à la violence, à la diffamation criminelle, à la détention et au harcèlement».

Les résultats font suite à un nombre croissant d’arrestations en vertu de la loi sur la prévention des activités illégales, ou UAPA. La loi controversée, souvent qualifiée de «draconienne» par les critiques, qui estiment que la loi est utilisée pour museler la dissidence dans la nation.

LIRE: Shaheen Bagh « Dadi » qui est devenue le visage des manifestations anti-CAA figure dans la liste des 100 femmes de l’année de la BBC

Le rapport note également une augmentation de la censure des médias. Il note les interdictions temporaires de deux chaînes basées au Kerala pour avoir été « » critiques envers la police de Delhi et le RSS « » pour sa couverture des émeutes de Delhi.

En avril de cette année, l’Inde a perdu deux places sur un indice mondial de la liberté de la presse pour se classer 142e sur 180 pays dans l’analyse annuelle de Reporters sans frontières.