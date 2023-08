Rapport sur les ventes au détail juillet 2023 :

Les dépenses de consommation ont bien résisté en juillet alors que l’inflation ralentissait, les ventes au détail affichant des résultats plus élevés que prévu pour le mois, a rapporté mardi le département du Commerce.

Le rapport avancé sur les ventes au détail a montré une augmentation désaisonnalisée de 0,7% pour le mois, mieux que l’estimation de 0,4% du Dow Jones. Hors automobiles, les ventes ont augmenté de 1%, également contre une prévision de 0,4%. Les deux lectures étaient les meilleurs gains mensuels depuis janvier.

Comme les chiffres ne sont pas ajustés à l’inflation, ils ont montré un consommateur capable de garder une longueur d’avance sur les hausses de prix qui ont prévalu au cours des deux dernières années. L’indice des prix à la consommation a augmenté de 0,2 % sur le mois, indiquant une demande solide.

Les chiffres de juillet ont été stimulés par un bond de 1,9 % des dépenses des détaillants en ligne, tandis que les articles de sport et les magasins connexes ont augmenté de 1,5 % et que les services de restauration et les débits de boissons ont augmenté de 1,4 %.

En revanche, les ventes de meubles ont chuté de 1,8 % et les magasins d’appareils électroniques et électroménagers ont enregistré une baisse de 1,3 %. Les ventes des stations-service n’ont augmenté que de 0,4 % sur le mois malgré la hausse des prix à la pompe.

Le rapport ajoute au récit que l’économie américaine pourrait être en mesure d’éviter une récession très attendue provoquée par une série de hausses de taux d’intérêt de la Réserve fédérale visant à contrôler l’inflation.

Dans une série de 11 hausses depuis mars 2022, la banque centrale a relevé son taux directeur de 5,25 points de pourcentage pour atteindre son plus haut niveau depuis plus de 22 ans. Quoi qu’il en soit, les consommateurs, qui alimentent environ les deux tiers de l’ensemble de l’économie américaine de 26,8 billions de dollars, ont persévéré.

« Malgré la pression supplémentaire exercée sur la Fed, la capacité soutenue des Américains à dépenser témoigne de la force de l’économie américaine face aux défis économiques mondiaux », a déclaré Mike Loewengart, responsable de la construction de portefeuilles modèles au Morgan Stanley Global Investment Office.

Alors que l’épargne a commencé à se tarir, les acheteurs ont montré une volonté d’utiliser des cartes de crédit, dont les soldes ont dépassé 1 000 milliards de dollars pour la première fois au deuxième trimestre de 2023.

Les données de juillet ont montré que les dépenses étaient généralisées, la plupart des catégories affichant des augmentations. Cependant, les ventes de véhicules automobiles ont également diminué de 0,3 %. Sur 12 mois, les ventes ont augmenté de 3,2 %, ce qui correspond exactement à la hausse annuelle de l’IPC.

Un rapport séparé mardi a cependant montré que les pressions inflationnistes persistent après avoir atteint leur plus haut niveau en plus de 40 ans à l’été 2022.

Les prix à l’importation ont augmenté de 0,4 % en juillet, supérieur à l’estimation de 0,2 %, selon le Bureau des statistiques du travail. Il ne s’agissait que du deuxième gain mensuel en 2023, le taux d’une année sur l’autre ayant diminué de 4,4 %. Il y a un an, l’augmentation annuelle était de 8,8 %.

La quasi-totalité de l’augmentation provient d’une hausse de 3,6 % des prix des carburants importés. Les prix à l’importation sont restés inchangés hors carburant, selon le BLS.

Les prix à l’exportation, cependant, ont augmenté encore plus, gagnant 0,7 % sur le mois. Cependant, ils sont en baisse de 7,9 % par rapport à il y a un an, après avoir bondi de 12,9 % de juillet 2021 à juillet 2022.

« Les consommateurs ont dépensé avec vigueur en juillet, peut-être avec un sentiment de soulagement que l’inflation s’estompe même en l’absence de récession ou de pertes d’emplois importantes », a déclaré Jim Baird, directeur des investissements chez Plante Moran Financial Advisors. « Est-ce qu’un atterrissage en douceur est toujours sur la table ? C’est certainement possible, mais il semble exagéré de conclure que c’est probable. »

Un rapport supplémentaire mardi a présenté un autre sac mélangé de données.

L’Empire State Manufacturing Survey, qui évalue l’activité dans la région de New York, a chuté de 20 points en août pour atteindre -19. Cela représente la différence entre les entreprises déclarant une expansion par rapport à une contraction, et était bien inférieur à l’estimation de -1,4 de Dow Jones.

Les nouvelles commandes et les expéditions ont fortement chuté au cours du mois, tandis que les prix payés et reçus ont augmenté considérablement.

Malgré la mauvaise lecture d’août, l’indice des conditions commerciales futures, qui mesure les attentes à six mois, a augmenté à 19,9, soit une hausse de 6 points. Cela s’est produit alors que les nouvelles commandes et les livraisons, le gros frein de l’enquête sur les conditions actuelles, ont « augmenté de manière significative », tandis que l’emploi devrait « augmenter considérablement ».

Les attentes en matière de dépenses en capital ont également fortement augmenté.