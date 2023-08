Rapport sur les revenus de Viasat VSAT Q1

Viasat a annoncé mercredi une augmentation de ses revenus trimestriels, alors que la société continue d’enquêter sur le récent dysfonctionnement de son satellite et explore des options pour compenser une partie du service qu’elle prévoyait d’ajouter cette année.

La société, qui a publié ses résultats du premier trimestre de l’exercice 2024, a écrit dans une lettre aux actionnaires que le problème avec le satellite de communication ViaSat-3 Americas révélé le mois dernier « crée des défis imprévus que nous relevons déjà ».

« Nous travaillons actuellement en étroite collaboration avec notre fournisseur d’antennes pour évaluer l’état de l’antenne », ont écrit le président-directeur général de Viasat, Mark Dankberg, et le président K. Guru Gowrappan dans la lettre.

Dankberg a ajouté lors de l’appel aux résultats de la société que Viasat prévoit de faire le point sur les « actions correctives » pour le satellite à la fin de son deuxième trimestre. Viasat a environ 420 millions de dollars d’assurance sur le satellite défectueux, « ce qui représente près de la moitié de la valeur comptable nette » de ViaSat-3 Americas, mettant sa valeur à environ 750 millions de dollars.

L’action Viasat a augmenté d’environ 3 % dans les échanges après les heures de clôture par rapport à sa clôture à 28,20 $ par action.

Inscrivez-vous ici pour recevoir les éditions hebdomadaires de la newsletter Investir dans l’espace de CNBC.

Viasat a généré 780 millions de dollars de revenus au cours du trimestre, soit une augmentation de 36 % par rapport à la même période l’an dernier.

Il a déclaré une perte nette de 77 millions de dollars pour le trimestre, supérieure à une perte nette de 21,6 millions de dollars il y a un an. Il a cité des charges d’intérêts plus élevées, ainsi que des coûts liés à son acquisition d’Inmarsat. À la fin du trimestre, Viasat avait une dette nette de 5,5 milliards de dollars, avec environ 2 milliards de dollars en trésorerie et équivalents.

Viasat a déclaré qu’il enquêtait sur la cause profonde du problème ViaSat-3 Americas pour déterminer comment éviter le problème sur son prochain satellite ViaSat-3 EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique). Au-delà d’un réflecteur problématique, qui semble avoir été fabriqué par Northrop Grumman Viasat a déclaré que les autres systèmes du satellite américain « fonctionnent comme prévu, voire mieux ».

La société a déclaré qu’elle s’attend à « obtenir une bande passante supplémentaire de la flotte en orbite existante » grâce à des améliorations de son réseau au sol. Après son acquisition d’Inmarsat, Viasat dispose de 22 satellites dans l’espace.

« Nous pensons que ces augmentations nous permettront de fournir l’expérience de haute qualité que nos clients de mobilité attendent et nous permettront de soutenir nos objectifs de croissance à court et moyen terme », a déclaré Viasat.

Alors que le service haut débit aux clients résidentiels américains représente environ 13% des revenus actuels de Viasat, la société s’attend à ce que « ce pourcentage diminue » après le dysfonctionnement du satellite. Une partie de la stratégie d’atténuation de Viasat consiste à « assurer le service » à la forte demande et aux clients clés, car la croissance de l’activité haut débit fixe de Viasat devrait être retardée.

Malgré les problèmes, Viasat prévoit que les revenus continueront de croître au cours de l’exercice 2025.