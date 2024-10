Rapport sur les résultats du troisième trimestre de Caterpillar (CAT)

Une excavatrice Caterpillar (Cat) est vue en train de travailler sur un chantier de construction près du port de New York à Brooklyn, New York, le 4 mars 2021.

Chenille s’attend à ce que le chiffre d’affaires pour 2024 soit inférieur à ses prévisions d’août, lorsqu’il avait déclaré que le chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année serait « légèrement inférieur » à celui de 2023, faisant chuter les actions de la société de 3,7% avant la cloche de mercredi.

Les fabricants d’équipements de construction ont bénéficié d’une augmentation de la demande d’équipements après la pandémie, aidé en partie par la loi sur les infrastructures de 2021 du président américain Joe Biden, une loi de 1 000 milliards de dollars visant à moderniser les routes, les ponts et autres infrastructures de transport.

Cependant, l’essor initial de la demande émanant des projets d’infrastructures gouvernementaux s’est ralenti.

Caterpillar a déclaré qu’elle s’attend désormais à ce que son chiffre d’affaires annuel soit légèrement inférieur à ses prévisions précédentes. La société a toutefois maintenu sa marge bénéficiaire d’exploitation ajustée et ses prévisions de bénéfice par action ajusté pour l’ensemble de l’année, la hausse des prix ayant compensé l’impact du ralentissement des ventes.

Les inquiétudes concernant l’inflation persistante et la baisse des revenus agricoles ont conduit les fabricants de machines américains à modérer leurs stocks de produits alors que les concessionnaires tentent de réduire leurs niveaux de stocks, tandis que les coûts de fabrication élevés ont également réduit les bénéfices.

Caterpillar a déclaré mercredi que les concessionnaires avaient modéré leurs achats au cours du troisième trimestre par rapport à l’année dernière.

Fabricant de matériel agricole rival Deere Les actions de ont également chuté de 1%.

Caterpillar a signalé une baisse des ventes dans deux de ses trois plus grandes activités qui s’adressent aux secteurs de la construction et des ressources naturelles, en raison d’une baisse des ventes en Amérique du Nord, son plus grand marché.

Les ventes globales dans la région Asie-Pacifique de l’entreprise ont chuté de 7 %, à 2,68 milliards de dollars, au troisième trimestre.

Ses ventes dans la région ont été mises sous pression au cours des derniers trimestres en raison de la crise immobilière qui dure depuis des années en Chine, mais une demande constante dans d’autres zones géographiques a contribué à atténuer une partie de l’impact.

La marge bénéficiaire d’exploitation ajustée de Caterpillar s’est établie à 20 % pour le trimestre, contre 20,8 % un an plus tôt.

Sur une base ajustée, le bénéfice de la société a diminué à 5,17 dollars par action au troisième trimestre, manquant l’estimation moyenne des analystes de 5,34 dollars, selon les données compilées par LSEG.

« Les attentes étaient plutôt modérées au début du trimestre, mais l’ampleur du manque à gagner et l’augmentation des stocks des concessionnaires ont été pires que prévu », a déclaré Kyle Menges, analyste chez Citi.

Les ventes totales ont chuté de 4% à 16,11 milliards de dollars, dépassant légèrement les attentes de 16,08 milliards de dollars.