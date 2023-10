Bristol Myers Squibb a publié jeudi un bénéfice trimestriel ajusté supérieur aux attentes et un chiffre d’affaires conforme aux estimations, même si les ventes de l’entreprise populaire médicament contre le cancer du sang Revlimid a chuté à cause de concours générique.

Bristol Myers, l’une des plus grandes sociétés pharmaceutiques au monde, a réalisé un chiffre d’affaires de 10,96 milliards de dollars au troisième trimestre, en baisse de 2 % par rapport à la même période de l’année dernière.

Le fabricant de médicaments a déclaré que cette baisse était due à la baisse des ventes de Revlimid, qui ont généré 1,43 milliard de dollars pour le trimestre. Bristol Myers a été sous pression pour lancer ou acquérir de nouveaux produits médicamenteux comme Revlimid – et éventuellement d’autres traitements les plus vendus tels que l’anticoagulant Eliquis et l’immunothérapie anticancéreuse Opdivo – sont en concurrence avec des versions génériques moins chères.

Les ventes de Revlimid, qui ont chuté de 41 % par rapport au troisième trimestre 2022, ont également chuté en raison d’une augmentation du nombre de patients recevant le médicament gratuitement par l’intermédiaire de la fondation d’assistance aux patients de la société, a déclaré Bristol Myers.

La société a déclaré un bénéfice net de 1,93 milliard de dollars, soit 93 cents par action. Cela se compare à un bénéfice net de 1,61 milliard de dollars, ou 75 cents par action, pour la période de l’année dernière. En excluant certains éléments, le bénéfice ajusté par action s’est élevé à 2 $ pour la période.

Voici ce que Bristol Myers Squibb a rapporté pour le troisième trimestre par rapport à ce que Wall Street attendait, sur la base d’une enquête menée auprès d’analystes par LSEG, anciennement connu sous le nom de Refinitiv :

Bénéfice par action: 2 $ ajusté contre 1,76 $ attendu

2 $ ajusté contre 1,76 $ attendu Revenu: 10,96 milliards de dollars contre 10,96 milliards de dollars attendus

Les actions de Bristol Myers ont chuté de près de 5 % jeudi en pré-ouverture du marché. Le titre est en baisse de plus de 21 % sur l’année jusqu’à la clôture de mercredi, ce qui place la valeur marchande de l’entreprise à environ 118 milliards de dollars.

La société a réduit ses perspectives de bénéfice ajusté pour l’ensemble de l’année à 7,50 $ à 7,65 $ par action, contre une prévision précédente de 7,35 $ à 7,65 $ par action. Bristol Myers a également réitéré ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année, soit une faible baisse en pourcentage à un chiffre.

La société a notamment relevé ses prévisions de revenus pour l’ensemble de l’année pour Revlimid, les faisant passer de 5,5 milliards de dollars en juillet à 6 milliards de dollars, alors même que les ventes du médicament connaissent une baisse.

Bristol Myers a déclaré que les produits pharmaceutiques plus anciens et nouveaux avaient contribué à compenser la baisse des ventes de Revlimid au troisième trimestre.

Eliquis a réalisé un chiffre d’affaires de 2,71 milliards de dollars pour le trimestre et Opdivo a généré 2,28 milliards de dollars, en hausse de 2 % et 11 % par rapport à la même période de l’année dernière, respectivement. Cependant, les deux médicaments ne correspondent pas aux estimations des analystes compilées par FactSet.

Eliquis, avec lequel Bristol Myers partage Pfizer fait partie des dix premiers médicaments sélectionnés pour faire face à des négociations de prix avec le programme fédéral Medicare.

Pendant ce temps, un portefeuille de plusieurs produits plus récents a enregistré un chiffre d’affaires de 928 millions de dollars pour le trimestre, en hausse de 68 % par rapport à la même période de l’année dernière. Bristol Myers a déclaré que la croissance était principalement due à une demande plus élevée, notamment pour le médicament sur ordonnance contre l’anémie Reblozyl, qui a généré un chiffre d’affaires de 248 millions de dollars pour le trimestre.

Le médicament contre le cancer de la peau Opdualag a également généré un chiffre d’affaires de 166 millions de dollars au troisième trimestre, soit une hausse de 98 % par rapport au même trimestre de l’année dernière. Ces deux médicaments ont manqué les estimations de ventes des analystes compilées par FactSet.

Bristol Myers tiendra une conférence téléphonique sur les résultats avec les investisseurs jeudi à 8 h HE.

Au cours de l’appel, les dirigeants seront probablement interrogés sur le projet de la société d’acquérir le fabricant de médicaments anticancéreux Mirati Therapeutics pour un montant pouvant atteindre 5,8 milliards de dollars.