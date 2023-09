Rapport sur les résultats du premier trimestre 2024 d’Oracle (ORCL)

Oracle les actions ont baissé de 9 % lors des échanges prolongés lundi après que le fabricant de logiciels de bases de données a divulgué des revenus et des prévisions de revenus plus légers que prévu.

Voici comment l’entreprise a procédé :

Gains: 1,19 $ par action, ajusté, contre 1,15 $ par action comme prévu par les analystes, selon LSEG.

1,19 $ par action, ajusté, contre 1,15 $ par action comme prévu par les analystes, selon LSEG. Revenu: 12,45 milliards de dollars, contre 12,47 milliards de dollars attendus par les analystes, selon LSEG.

En ce qui concerne les prévisions, Oracle prévoit un bénéfice net ajusté de 1,30 à 1,34 dollar par action et une croissance des revenus de 5 à 7 % au deuxième trimestre fiscal. Les analystes interrogés par LSEG prévoyaient un bénéfice ajusté par action de 1,33 $ et un chiffre d’affaires de 13,28 milliards de dollars, ce qui implique une croissance des revenus de 8 %.

Le chiffre d’affaires d’Oracle a augmenté de 9 % sur un an au cours du premier trimestre fiscal, clos le 31 août, selon un rapport. déclaration. Le bénéfice net a augmenté à 2,42 milliards de dollars, ou 86 cents par action, contre 1,55 milliard de dollars, ou 56 cents par action, au trimestre correspondant de l’année précédente.

En juin 2022, Oracle a finalisé son acquisition pour 28,2 milliards de dollars de la société de logiciels de dossiers de santé électroniques Cerner, et Oracle est désormais dans une « transition accélérée » de Cerner vers le cloud, ralentissant la croissance des revenus de Cerner », a déclaré Safra Catz, PDG d’Oracle, lors d’une conférence téléphonique. « Cette transition entraîne des vents contraires à court terme sur le taux de croissance de Cerner, car les clients passent des achats de licences, qui sont reconnus d’avance, aux abonnements cloud qui sont reconnus de manière proportionnelle », a-t-elle déclaré.

Le segment des services cloud et du support de licences d’Oracle a généré un chiffre d’affaires de 9,55 milliards de dollars, en hausse de 13 % et supérieur au consensus StreetAccount de 9,44 milliards de dollars. Mais le segment des licences cloud et des licences sur site a enregistré un chiffre d’affaires de 809 millions de dollars, en baisse de 10 % et inférieur aux 892,7 millions de dollars du consensus StreetAccount.

Le chiffre d’affaires du matériel, à 714 millions de dollars, a diminué de 6 %. Les analystes interrogés par StreetAccount recherchaient 739,6 millions de dollars.

Les revenus de l’infrastructure cloud, totalisant 1,5 milliard de dollars, ont augmenté de 66 %, contre 76 % au trimestre précédent. Oracle reste plus petit que Amazone , Google et Microsoft dans la catégorie.

« À ce jour, les sociétés de développement d’IA ont signé des contrats pour acheter plus de 4 milliards de dollars de capacité dans le cloud Gen2 d’Oracle. C’est deux fois plus que ce que nous avions réservé à la fin du quatrième trimestre », a déclaré Larry Ellison, président et chef de la technologie d’Oracle. comme le dit la déclaration.

Au cours du trimestre, Oracle a annoncé de nouveaux matériel de base de donnéesMicros postes de travail pour points de vente et fonctionnalités d’intelligence artificielle dans son logiciel Fusion Cloud Human Capital Management. Ellison a déclaré lors de la conférence téléphonique avec les analystes que xAI, la startup d’intelligence artificielle récemment annoncée par le PDG de Tesla, Elon Musk, utiliserait les services cloud d’Oracle. Ellison a investi dans Tesla actions et a occupé un siège au conseil d’administration de Tesla jusqu’en août 2022.

Hors mouvement de lundi après les heures normales, les actions d’Oracle ont augmenté de 55 % depuis le début de l’année, tandis que l’indice S&P 500 a augmenté d’environ 17 % sur la même période.

