Les revenus ont chuté de 8 % par rapport à 15,33 milliards de dollars il y a un an, soit le septième trimestre consécutif de baisse des ventes. Cependant, il a déclaré jeudi aux investisseurs qu’il s’attend à ce que les revenus augmentent à nouveau au cours du trimestre en cours.

Pour le quatrième trimestre, Intel s’attend à un bénéfice de 23 cents par action, ajusté, sur un chiffre d’affaires de 14,6 milliards de dollars et 15,6 milliards de dollars, contre les attentes du LSEG de 32 cents par action sur un chiffre d’affaires de 14,31 milliards de dollars.

Intel les actions ont augmenté d’environ 6% après les heures d’ouverture après que la société a annoncé résultat du troisième trimestre jeudi, cela a dépassé les attentes en matière de bénéfices et de ventes, même si les revenus globaux ont diminué.

Plus tôt ce mois-ci, Intel a annoncé qu’il traiterait son unité de puces programmables comme une entreprise autonome et qu’il chercherait à l’introduire sur les marchés publics dans les années à venir. Il fait actuellement partie du groupe Intel Data Center and AI.

Intel a déclaré qu’il restait sur la bonne voie pour rattraper la technologie de fabrication de puces de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company d’ici 2025, un plan que la société appelle « cinq nœuds en quatre ans ».