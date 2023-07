Rapport sur les résultats d’IBM Q2 2023

IBM publié au deuxième trimestre gains mercredi, qui a dépassé les estimations des analystes alors que la société augmentait sa marge brute. Les revenus ont manqué les estimations consensuelles.

Les actions d’IBM ont peu changé dans les échanges prolongés après le rapport.

actualités liées à l’investissement

Voici comment l’entreprise a fait :

Gains: 2,18 dollars ajustés contre 2,01 dollars par action attendus, selon Refinitiv.

2,18 dollars ajustés contre 2,01 dollars par action attendus, selon Refinitiv. Revenu: 15,48 milliards de dollars, contre 15,58 milliards de dollars attendus, selon Refinitiv.

Le bénéfice net pour le trimestre a augmenté de 13 % pour atteindre 1,6 milliard de dollars, contre 1,4 milliard de dollars, ou 1,72 $ par action, un an plus tôt. La marge brute ajustée d’IBM de 55,9 % était supérieure à l’estimation de Street Account de 54,7 %. Les revenus étaient pratiquement stables par rapport à l’année précédente.

Le directeur financier d’IBM, James Kavanaugh, a attribué dans un communiqué l’augmentation de la marge brute de l’entreprise à une combinaison de produits plus rentable – les logiciels étant la division à la croissance la plus rapide de l’entreprise – ainsi qu’à des « initiatives de productivité ». IBM annoncé 3 900 suppressions d’emplois en janvier dans le cadre d’une réduction plus large des effectifs dans le secteur de la technologie.

« Les avantages de productivité libèrent des dépenses pour le réinvestissement et contribuent à l’expansion des marges », a déclaré Kavanaugh lors d’un appel avec des analystes.

IBM a réitéré mercredi qu’il s’attend à une croissance de ses revenus de 3 à 5 % d’ici la fin de l’année en monnaie constante. La société prévoit environ 10,5 milliards de dollars de flux de trésorerie disponibles en 2023.

La plus grande division d’IBM, son segment logiciel, a enregistré un chiffre d’affaires de 6,6 milliards de dollars, en hausse de plus de 7 % par rapport à il y a un an. Les logiciels comprennent des produits tels que son système d’exploitation Red Hat Linux et ses logiciels de sécurité.

La partie de cette division qui a connu la croissance la plus rapide est celle des produits de données et d’intelligence artificielle, qui ont augmenté de 10 % par rapport à l’année précédente.

En mai, IBM a présenté WatsonX comme un studio de développement permettant aux entreprises de « former, régler et déployer » des modèles d’apprentissage automatique, 15 mois après que l’entreprise a vendu son unité Watson Health.

Le PDG Arvind Krishna a fait référence à plusieurs reprises à l’importance de l’IA dans une déclaration préparée.

« Notre objectif est une IA d’entreprise, conçue pour saisir ces opportunités et résoudre les problèmes commerciaux », a déclaré Krishna lors d’un appel avec des analystes. « La liste des cas d’utilisation est longue et comprend les opérations informatiques, la bonne génération, l’amélioration de l’automatisation, le service client, l’augmentation des RH, la maintenance prédictive, les prévisions financières, la détection large, la surveillance de la conformité, la sécurité, les ventes, la gestion des risques et la chaîne d’approvisionnement, entre autres. »

Le segment de conseil d’IBM a augmenté de plus de 4% sur une base annuelle pour atteindre 5 milliards de dollars de ventes.

La division infrastructure de la société, qui comprend ses ventes de mainframe, a diminué de 14,6 % pour atteindre 3,6 milliards de dollars de revenus. La baisse est due à la baisse des revenus de ses serveurs Z Systems, qui ont baissé de 30 %.