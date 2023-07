Rapport sur les résultats de TSMC T2 2023

Une femme passe devant le logo de la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) au Hsinchu Science Park à Hsinchu le 5 juillet 2023. (Photo de Sam Yeh / AFP) (Photo de SAM YEH/AFP via Getty Images)

Entreprise de fabrication de semi-conducteurs de Taiwan le plus grand fabricant de puces au monde, a enregistré une chute de ses bénéfices au deuxième trimestre Jeudi alors que la demande d’électronique grand public continue de s’effondrer.

Voici les résultats du deuxième trimestre de TSMC par rapport aux estimations consensuelles de Refinitiv :

Revenu: 480,84 milliards Nouveaux dollars taïwanais (15,68 milliards de dollars), contre 478,83 milliards de dollars NT attendus

480,84 milliards Nouveaux dollars taïwanais (15,68 milliards de dollars), contre 478,83 milliards de dollars NT attendus Revenu net: 181,8 milliards de dollars NT, contre 172,55 milliards de dollars NT attendus

TSMC a annoncé que ses revenus avaient chuté de 10 % par rapport à il y a un an pour atteindre 480,84 milliards de dollars NT, tandis que le revenu net avait chuté de 23,3 % par rapport à il y a un an pour atteindre 181,8 milliards de dollars NT. La société avait précédemment prévu des revenus pour le deuxième trimestre entre 15,2 milliards de dollars et 16 milliards de dollars.

TSMC a dit l’activité a été affectée par des vents contraires macroéconomiques « qui ont freiné la demande du marché final et conduit à un ajustement continu des stocks des clients ».

Il s’agit de la première baisse trimestrielle du bénéfice net de la société depuis le deuxième trimestre de 2019.