Rapport sur les résultats de TSMC pour le troisième trimestre 2023

Entreprise de fabrication de semi-conducteurs de Taiwan a annoncé jeudi un bénéfice au troisième trimestre de 211 milliards de nouveaux dollars taïwanais (6,69 milliards de dollars) alors que la faible demande d’électronique grand public persiste. Bien qu’il s’agisse du deuxième trimestre consécutif de baisse des bénéfices, le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde a dépassé les attentes des analystes.

Voici les résultats du troisième trimestre de TSMC par rapport aux estimations consensuelles de Refinitiv :

Revenu: 546,73 milliards de nouveaux dollars taïwanais (17,28 milliards de dollars), contre 540,39 milliards de dollars NT attendus

546,73 milliards de nouveaux dollars taïwanais (17,28 milliards de dollars), contre 540,39 milliards de dollars NT attendus Revenu net: 211 milliards de dollars NT, contre 191,43 milliards de dollars NT attendus

TSMC a déclaré que ses revenus ont chuté de 10,83 % par rapport à l’année dernière, à 546,73 milliards de dollars NT, tandis que le bénéfice net a chuté de 24,87 % par rapport à l’année dernière, à 211 milliards de dollars NT. Cela se compare aux prévisions de TSMC pour un chiffre d’affaires du troisième trimestre compris entre 16,7 et 17,5 milliards de dollars.

« Notre activité a été soutenue par la forte montée en puissance de notre technologie de pointe de 3 nanomètres et par une demande plus élevée pour les technologies de 5 nanomètres, partiellement compensées par l’ajustement continu des stocks des clients », a déclaré TSMC dans son rapport sur les résultats.

Le géant des puces a déclaré que ses revenus avaient augmenté de 13,7 % au troisième trimestre par rapport au deuxième trimestre.

Au deuxième trimestre, l’entreprise taïwanaise a annoncé une baisse de son bénéfice trimestriel pour la première fois en quatre ans en raison d’une chute post-pandémique de la demande d’électronique grand public comme les smartphones et les ordinateurs portables. Mais les analystes estiment que les stocks des fabricants de smartphones et d’ordinateurs s’épuisent et que la demande de réapprovisionnement devrait s’accélérer.

TSMC est le premier producteur des processeurs les plus avancés au monde. L’entreprise taïwanaise fabrique des semi-conducteurs pour des entreprises comme Pomme et Nvidia qui sont souvent basés sur l’architecture Arm.

TSMC fabrique actuellement des puces de 3 nanomètres et prévoit de démarrer la production en série de 2 nanomètres en 2025.