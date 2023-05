Rapport sur les résultats de Tencent Q1 2023

Tencent a annoncé mercredi une augmentation de 11% de ses revenus trimestriels, marquant sa croissance la plus rapide en plus d’un an, alors que la société a enregistré un important rebond des volumes de paiement, des ventes de publicités et des jeux.

Voici comment Tencent s’en est sorti au premier trimestre, par rapport aux estimations consensuelles de Refinitiv :

Revenu : 150 milliards de yuans chinois (21,4 milliards de dollars) contre 146,09 milliards de yuans attendus, soit une hausse de 11% % d’année en année.

: 150 milliards de yuans chinois (21,4 milliards de dollars) contre 146,09 milliards de yuans attendus, soit une hausse de 11% Bénéfice attribuable aux actionnaires de la société : 25,8 milliards de yuans contre 31 milliards de yuans attendus, soit une hausse de 10 % sur un an.

Les résultats marquent un fort rebond de la croissance pour Tencent après une succession de trimestres négatifs et plats. La société a déclaré dans ses résultats qu’elle avait bénéficié d’une solide reprise de la consommation intérieure en Chine, qui a finalement commencé à assouplir ses restrictions agressives de Covid-19 en décembre.

Le bénéfice net « a augmenté à un rythme plus rapide, reflétant un changement positif dans la composition des revenus, des efficacités opérationnelles et une période de base facile », a déclaré Tencent dans le rapport mercredi.

Les investisseurs se concentraient sur la question de savoir si la réouverture de l’économie chinoise donnerait un coup de pouce aux géants de la technologie du pays, dont Tencent. L’économie chinoise a progressé de 4,5 % au premier trimestre, le rythme le plus rapide en un an.

L’industrie technologique chinoise dans son ensemble a fait l’objet d’un examen minutieux dans le cadre d’un resserrement réglementaire plus large du secteur technologique national chinois qui a commencé fin 2020 et a effacé plus d’un billion de dollars combinés des plus grandes entreprises du pays.

Mais plus récemment, il y a eu des signes que le gouvernement central assouplit sa position envers les titans d’Internet comme Tencent, Alibaba et Didi.

En 2021, les régulateurs chinois ont gelé l’approbation des nouvelles sorties de jeux vidéo, ce qui a eu un impact négatif sur Tencent. Cependant, au cours des derniers mois, Pékin a relâché son emprise sur l’industrie en donnant son feu vert à la sortie de plus de titres.

Au milieu d’un marché du jeu plus difficile à la maison, Tencent a renforcé sa concentration sur les marchés internationaux.

Tencent, qui est l’un des principaux propriétaires et investisseurs d’entreprises technologiques dans le monde, a abandonné certaines de ses participations alors que Pékin reste en état d’alerte quant à la taille des entreprises technologiques nationales.