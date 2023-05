Rapport sur les résultats de Roblox (RBLX) T1 2023

Un homme photographie une bannière Roblox affichée, pour célébrer l’introduction en bourse de la société, sur la façade avant de la Bourse de New York (NYSE) à New York, le 10 mars 2021.

Roblox les actions ont chuté d’environ 3,5% dans les échanges avant commercialisation mercredi après que la société de jeux vidéo a annoncé résultats du premier trimestre fiscal.

Voici comment l’entreprise a fait :

Perte par action : Perte de 44 cents contre 40 cents de perte par action attendue, selon une enquête Refinitiv auprès des analystes.

Perte de 44 cents contre 40 cents de perte par action attendue, selon une enquête Refinitiv auprès des analystes. Revenus (réservations): 774 millions de dollars contre 766 millions de dollars attendus, selon Refinitiv.

actualités liées à l’investissement

Le chiffre d’affaires est ce que Roblox appelle les réservations. Il comprend les ventes constatées au cours du trimestre et les revenus reportés.

Le nombre moyen d’utilisateurs actifs quotidiens, ou DAU, a atteint 66 millions, en hausse de 22 % d’une année sur l’autre. Les heures d’engagement ont totalisé 14,5 milliards, également en hausse de 23 % d’une année sur l’autre. La croissance des DAU et de l’engagement a connu les plus fortes augmentations parmi les segments internationaux et 13 ans et plus de Roblox.

« Et alors que les utilisateurs de tous âges augmentent également, les utilisateurs plus âgés continuent de contribuer le plus, ceux âgés de 17 à 24 ans augmentant de 35% au premier trimestre 2023 par rapport au premier trimestre 2022 », a déclaré la société dans son communiqué sur les résultats.

La société a déclaré une perte nette de 268 millions de dollars pour le trimestre, soit une perte de 44 cents par action, contre une perte nette de 160,2 millions de dollars, soit une perte de 27 cents par action, au trimestre de l’année précédente.

Dans un contexte de ralentissement plus large des dépenses et des embauches dans le domaine de la technologie, la société a indiqué qu’elle était à l’aise avec les niveaux actuels d’effectifs et de rémunération, compte tenu de « l’élan que nous constatons dans les réservations ». Roblox a vu ses revenus ajustés, ou ses réservations, augmenter de 23 % d’une année sur l’autre.

« Nous pouvons maintenant commencer à ralentir nos augmentations d’une année sur l’autre des effectifs et des dépenses de rémunération », a déclaré la société dans son communiqué de presse, la croissance des réservations devant dépasser la croissance de la rémunération à partir du premier trimestre fiscal de 2024 et au-delà.