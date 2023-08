Rapport sur les résultats de Rivian (RIVN) T2 2023

Le constructeur de véhicules électriques Rivian Automotive a annoncé mardi une perte pour le deuxième trimestre plus faible que prévu et a relevé ses prévisions de production pour l’ensemble de l’année.

Il prévoit désormais de construire environ 52 000 véhicules en 2023, soit plus du double du nombre qu’il a fabriqué en 2022 et en hausse par rapport à ses prévisions de production précédentes de 50 000 véhicules.

Rivian a livré 12 640 véhicules au cours du deuxième trimestre, en hausse de 59 % par rapport au total du premier trimestre et bien au-dessus des 4 467 véhicules électriques qu’il a livrés au deuxième trimestre 2022. Il a produit 13 992 véhicules au cours du trimestre, contre 9 395 au premier trimestre 2023. et 4 401 au deuxième trimestre 2022.

Voici les chiffres clés de Le rapport de Rivianavec les estimations consensuelles des analystes telles que rapportées par Refinitiv :

Perte ajustée par action : 1,08 $ contre 1,41 $ attendu.

1,08 $ contre 1,41 $ attendu. Revenu: 1,12 milliard de dollars contre 1 milliard de dollars prévu.

La perte nette de Rivian pour le trimestre était de 1,2 milliard de dollars, soit 1,27 $ par action. Il y a un an, Rivian avait annoncé une perte nette de 1,71 milliard de dollars, soit 1,89 dollar par action. Sur une base ajustée, Rivian a déclaré une perte de 1,02 milliard de dollars, soit 1,08 $ par action.

Les revenus du deuxième trimestre ont atteint 1,12 milliard de dollars, contre 364 millions de dollars au cours de la même période en 2022. Les revenus de Rivian au deuxième trimestre comprenaient 34 millions de dollars provenant de la vente de crédits réglementaires.

« Nos résultats du deuxième trimestre reflètent notre concentration continue sur la rentabilité alors que nous accélérons la recherche de rentabilité », a déclaré le PDG RJ Scaringe dans un communiqué à CNBC. « Nous avons réalisé des réductions significatives du coût unitaire des véhicules R1 et EDV dans les composants clés, y compris les coûts des matériaux, les frais généraux et la logistique. Ce fut un trimestre solide, et nous restons concentrés sur l’augmentation de la production, la réduction des coûts, le développement de technologies futures et l’amélioration de l’expérience client. »

La perte brute, ou bénéfice brut négatif, de Rivian s’est élevée à 412 millions de dollars au cours du trimestre, contre 704 millions de dollars il y a un an et une amélioration d’environ 35 000 dollars par véhicule par rapport au premier trimestre de 2023. Augmentation de la production, avec les économies d’échelle associées, et « notre les efforts continus pour réduire les coûts des matériaux par le biais de négociations commerciales et de modifications de la conception technique » ont conduit à l’amélioration, a-t-il déclaré.

Rivian a réitéré qu’il s’attend à atteindre un bénéfice brut positif en 2024.

Le fabricant de véhicules électriques disposait de 10,2 milliards de dollars de liquidités au 30 juin, contre 11,78 milliards de dollars au 31 mars. Il disposait également d’environ 1,1 milliard de dollars de lignes de crédit disponibles à la fin du trimestre, pour une liquidité totale de 11,3 milliards de dollars. Les dépenses en immobilisations au deuxième trimestre se sont élevées à 255 millions de dollars, contre 359 millions de dollars à la même période l’an dernier.

Pour l’ensemble de l’année, Rivian s’attend désormais à environ 1,7 milliard de dollars d’investissements, contre 2 milliards de dollars dans ses prévisions précédentes.

Rivian a pris un certain nombre de mesures plus tôt cette année pour ralentir les dépenses et renforcer son bilan, notamment une réduction de 6 % des effectifs en février et une vente de 1,3 milliard de dollars de billets convertibles en mars. La société a également reporté le lancement de sa prochaine plate-forme de véhicules R2 plus petite à 2026, à partir de 2025.

Rivian a produit environ 23 400 véhicules au cours du premier semestre 2023. La société construit actuellement le pick-up R1T, le SUV R1S et une série de camionnettes de livraison électriques pour Amazon dans son usine de Normal, dans l’Illinois.