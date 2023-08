Rapport sur les résultats de Palo Alto Networks (PANW) T4 2023

Arora Nikesh, PDG et président de Palo Alto Networks au WEF à Davos, en Suisse, le 23 mai 2022.

Réseaux de Palo Alto Les actions ont bondi jusqu’à 9% dans les échanges prolongés vendredi après que le fournisseur de logiciels de sécurité a annoncé des bénéfices supérieurs aux estimations des analystes.

L’action avait chuté de 16% en août avant le rapport, les investisseurs craignant que la décision de la société d’annoncer les résultats tard un vendredi suggère que la publication puisse inclure des chiffres gênants.

Voici comment l’entreprise s’est comportée pour le trimestre terminé le 31 juillet :

Gains: 1,44 $ par action, ajusté, contre 1,28 $ par action, ajusté, comme prévu par Refinitiv.

1,44 $ par action, ajusté, contre 1,28 $ par action, ajusté, comme prévu par Refinitiv. Revenu: 1,95 milliard de dollars, contre 1,96 milliard de dollars comme prévu par Refinitiv.

Les revenus de son quatrième trimestre fiscal ont augmenté de 26% par rapport à 1,6 milliard de dollars un an plus tôt, Palo Alto dit. Le bénéfice net a grimpé à 227,7 millions de dollars, ou 74 cents par action, contre 3,3 millions de dollars, ou un sou par action, il y a un an.

Pour le premier trimestre, Palo Alto prévoit des revenus de 1,82 à 1,85 milliard de dollars, et les ventes pour l’année devraient se situer entre 8,15 et 8,2 milliards de dollars. C’est en deçà des attentes des analystes de 1,93 milliard de dollars pour le premier trimestre fiscal et de 8,38 milliards de dollars pour l’année entière, selon Refinitiv.

Palo Alto a annoncé son date des résultats le 2 août. Les entreprises technologiques de la côte ouest déclarent généralement leurs bénéfices au plus tard dans la semaine que le jeudi après-midi, ce qui donne aux investisseurs la possibilité de traiter les chiffres et de négocier les actions en fonction de ces résultats avant la fin de la semaine. Historiquement, les entreprises avec de mauvaises nouvelles enterrent souvent les chiffres après la clôture des marchés le vendredi.

Nikesh Arora, PDG de Palo Alto Networks, a abordé le moment de la publication de l’appel aux résultats de la société et a déclaré qu’il était « conçu pour une lecture très intéressante » dans les rapports des analystes au cours des deux dernières semaines.

« Nous nous excusons auprès des personnes qui sont incommodées », a déclaré Arora, ajoutant que la société avait été prise entre quelques événements. Palo Alto a eu une réunion du conseil d’administration cette semaine et a lancé une conférence dimanche, et voulait publier les chiffres avant que toutes ces personnes ne se réunissent.

« Désolé de vous traîner un vendredi, mais je pense qu’il est important pour quelques milliers de personnes la semaine prochaine que nous partagions tous ces résultats avec eux », a déclaré Arora.

