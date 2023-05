Rapport sur les résultats de Palantir, T1 2023

Actions de Palantir a augmenté de 28% dans les échanges prolongés lundi après la publication de la société résultats du premier trimestre qui a battu les estimations des analystes et a déclaré qu’il s’attend à être rentable jusqu’à la fin de l’année.

Voici comment l’entreprise a fait :

EPS : 5 cents ajustés contre 4 cents attendus par les analystes, selon Refinitiv

5 cents ajustés contre 4 cents attendus par les analystes, selon Refinitiv Revenu: 525 millions de dollars contre 506 millions de dollars attendus par les analystes, selon Refinitiv

Les revenus de Palantir pour le trimestre ont augmenté de 18 % d’une année sur l’autre, et ses revenus commerciaux aux États-Unis ont augmenté de 26 %. La société de logiciels, connue pour son travail avec le gouvernement, a déclaré que son nombre de clients commerciaux aux États-Unis avait augmenté de 50 % d’une année sur l’autre, passant de 103 clients à 155.

La société a annoncé son deuxième trimestre de bénéfice net positif sur une base GAAP, à 17 millions de dollars, et dans une lettre aux actionnaires, le PDG Alex Karp a déclaré que la société prévoyait de rester rentable « chaque trimestre jusqu’à la fin de l’année ».

Au dernier trimestre, Palantir a marqué son tout premier trimestre de bénéfice net positif sur une base GAAP, à 31 millions de dollars. « C’est un moment important pour nous et nos supporters », a déclaré Karp dit dans un communiqué à l’époque.

Palantir a déclaré qu’il s’attend à déclarer entre 528 et 532 millions de dollars de revenus au cours de son deuxième trimestre et entre 2,19 et 2,24 milliards de dollars pour l’année complète.

Karp a également déclaré que la demande pour la nouvelle plate-forme d’intelligence artificielle de Palantir est « sans précédent ». La plate-forme d’IA de la société permet aux secteurs commerciaux et gouvernementaux d’utiliser de grands modèles de langage basés sur leurs propres ensembles de données privées, et elle sera disponible pour « certains clients » ce mois-ci.

« Nous avons déjà eu des centaines de conversations avec des clients potentiels sur le déploiement du logiciel et nous négocions actuellement les conditions et les prix d’accès aux composants de la plate-forme », a-t-il écrit.

Karp a déclaré que parce que l’intelligence artificielle présente des risques « réels », le logiciel de Palantir est conçu avec l’implication et la surveillance humaines à l’esprit. En d’autres termes, l’IA ne pourra pas mener de manière autonome des opérations de ciblage dans un contexte militaire.

« La machine doit rester subordonnée à son créateur », a-t-il déclaré.

La société tiendra son appel trimestriel avec les investisseurs lundi à 17 h HE.