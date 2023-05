Rapport sur les résultats de Gap GPS Q1 2023

Écart a enregistré un autre quart de pertes nettes et une baisse des ventes à travers ses quatre marques mais le détaillant a insisté sur le fait qu’il faisait des progrès – et qu’il avait réussi à améliorer considérablement ses marges.

Voici comment le détaillant de vêtements s’est comporté au cours de son premier trimestre fiscal par rapport à ce que Wall Street prévoyait, sur la base d’une enquête d’analystes réalisée par Refinitiv :

Bénéfice par action: 1 cent, ajusté (il n’était pas immédiatement clair s’il était comparable aux estimations)

1 cent, ajusté (il n’était pas immédiatement clair s’il était comparable aux estimations) Revenu: 3,28 milliards de dollars contre 3,29 milliards de dollars attendus

Pour la période de trois mois qui s’est terminée le 29 avril, la société a déclaré une perte de 18 millions de dollars, ou 5 cents par action, contre une perte de 162 millions de dollars, ou 44 cents par action, l’année précédente. Sur une base ajustée, la société a déclaré un bénéfice de 3 millions de dollars, ou 1 cent par action, au cours de la période.

Les ventes ont chuté à 3,28 milliards de dollars, en baisse de 6 % par rapport aux 3,48 milliards de dollars un an plus tôt.

Gap – qui comprend sa marque éponyme, Old Navy, Banana Republic et Athleta – est sans PDG depuis près d’un an alors qu’il s’efforçait de restructurer l’entreprise, de mieux comprendre ses consommateurs et de revenir à la rentabilité.

La société a déclaré que les travaux étaient bien avancés, mais a reconnu qu’ils étaient nécessaires depuis longtemps. Bien qu’il sache quelles étaient les solutions, ces correctifs ont été retardés ou déraillés trop longtemps et trop souvent, a-t-il déclaré.

Le mois dernier, il a annoncé aux investisseurs qu’il licencierait environ 1 800 employés, plus de trois fois plus que les 500 licenciements annoncés en septembre, dans le cadre d’un vaste effort visant à réduire les coûts et à rationaliser les opérations.

Entre cette année et l’année dernière, la société a supprimé 25% de ses postes au siège, ce qui a augmenté le nombre de subordonnés directs de chaque responsable de 2 à 4 et réduit les niveaux de gestion de 12 à 8, a indiqué la société.

Les coupes suppriment des couches de bureaucratie et de bureaucratie qui permettront à Gap d’être plus agile dans sa prise de décision et de se concentrer sur ses efforts créatifs, a déclaré la société.

En mars, il a également annoncé un remaniement majeur de la direction. La PDG d’Athleta, Mary Beth Laughton, a quitté l’entreprise et son rôle de directeur de la croissance a été supprimé. Gap a annoncé que sa directrice des ressources humaines, Sheila Peters, partirait également, mais à la fin de l’année.

Au cours de son plus récent trimestre, les ventes comparables ont diminué de 3 % et les ventes des magasins ont diminué de 4 % par rapport à l’année dernière.

Les ventes en ligne, qui représentaient 37% des ventes nettes totales, ont également chuté de 9% d’une année sur l’autre, mais la société a déclaré que c’était parce que les tendances des ventes s’alignaient davantage sur ce qui était historiquement normal après que la pandémie de Covid ait entraîné un saut à l’échelle de l’industrie. dans le commerce électronique . Les ventes numériques ont augmenté « de manière significative » par rapport aux niveaux d’avant la pandémie, a déclaré la société.

Il y a un an, de nombreux détaillants étaient encore aux prises avec des problèmes de chaîne d’approvisionnement liés à la pandémie et cela a amené Gap avec une surabondance de stocks qu’ils avaient du mal à vendre parce qu’ils étaient hors saison ou démodés.

Beaucoup, comme Gap, se sont appuyés sur des promotions pour éliminer cet inventaire, en particulier chez Old Navy, mais au cours de son dernier trimestre, il a pu maintenir la ligne sur les remises – et bénéficier de la réduction des dépenses de fret aérien qui a conduit à de meilleures marges pour les détaillants. à travers l’industrie.

D’une année sur l’autre, les marges brutes ont augmenté de 5,6 points de pourcentage d’une année sur l’autre pour atteindre 37,1 %. Ils se sont également améliorés séquentiellement depuis son dernier trimestre où les marges étaient de 33,6 %.

La société a attribué la hausse des marges à la baisse des dépenses de fret aérien et à un ralentissement des remises, qui ont été partiellement compensés par des coûts inflationnistes continus.

Gap continue également d’améliorer ses niveaux de stocks, qui ont baissé de 27 % au cours du trimestre à 2,3 milliards de dollars par rapport à la même période l’an dernier.