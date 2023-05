Rapport sur les résultats de Disney (DIS) T2 2023

Disney mercredi a rapporté que ses pertes de streaming avaient diminué, les augmentations de prix ayant permis de compenser la perte de 4 millions d’abonnés à Disney +.

La société, qui a enregistré des revenus et des bénéfices conformes aux projections de Wall Street, a également enregistré une croissance significative dans ses parcs à thème au cours de son deuxième trimestre d’exercice. Son unité de télévision linéaire a cependant eu du mal.

Les actions de Disney ont chuté d’environ 2% après les heures de négociation. Le titre avait augmenté de plus de 16 % jusqu’à présent cette année à la clôture de mercredi.

Il s’agit du deuxième rapport sur les résultats du PDG Bob Iger depuis son retour à la tête de l’entreprise à la fin de l’année dernière. Il supervise une vaste restructuration de Disney, y compris un total ciblé de 7 000 suppressions d’emplois. L’entreprise prévoit de déployer sa troisième vague de licenciements avant l’été.

Voici les résultats, comparés aux estimations de Refinitiv et StreetAccount :

Bénéfice par action: 93 cents par action ajustés, contre 93 cents par action attendus, selon une enquête Refinitiv auprès des analystes

93 cents par action ajustés, contre 93 cents par action attendus, selon une enquête Refinitiv auprès des analystes Revenu: 21,81 milliards de dollars contre 21,79 milliards de dollars attendus, selon Refinitiv

21,81 milliards de dollars contre 21,79 milliards de dollars attendus, selon Refinitiv Total des abonnements Disney+ : 157,8 millions contre 163,17 millions attendus, selon StreetAccount

Le deuxième mandat d’Iger chez Disney intervient également alors que les sociétés de médias héritées sont confrontées à un paysage en évolution rapide, alors que les dollars publicitaires se tarissent et que les consommateurs coupent de plus en plus leurs abonnements au câble au profit du streaming.

Pourtant, l’espace de streaming a été difficile à naviguer au cours des derniers trimestres, car les dépenses ont gonflé et les consommateurs sont devenus plus conscients des coûts de leurs dépenses médiatiques.

Wall Street s’attendait à ce que les abonnements Disney + augmentent de moins d’un pour cent au cours du trimestre pour atteindre 163,17 millions d’utilisateurs. Cependant, le service a connu une baisse de 2 % des adhésions, tombant à 157,8 millions d’abonnés contre 161,8 millions au 31 décembre. La majorité de ces pertes provenaient d’une baisse de 8 % des adhésions à Disney+ Hotstar en Inde. 600 000 abonnés supplémentaires ont été perdus au niveau national.

Les pertes de revenus d’exploitation directes aux consommateurs de la société ont cependant été plus faibles que prévu, Disney enregistrant une perte de 659 millions de dollars au cours du trimestre, contre une perte de 841 millions de dollars projetée par Street Account. Les revenus de l’unité ont augmenté de 12 % pour atteindre 5,51 milliards de dollars, reflétant les récentes augmentations de prix.

Disney a déclaré que la baisse de la perte d’exploitation était due à l’amélioration des résultats de Disney + et ESPN + au cours du trimestre, partiellement compensée par la baisse du bénéfice d’exploitation à Hulu.

La société a également enregistré une augmentation des revenus d’abonnement chez Disney+, où le revenu moyen par utilisateur a augmenté de 20 % pour atteindre 7,14 $ pour les abonnés nationaux. Ce gain a été compensé par une baisse de 20% des revenus de Disney + Hotstar, qui a poussé l’ARPU mondial de Disney + à seulement 4,44 $, inférieur aux 4,52 $ prévus par Street Account.

Les réseaux de télévision linéaire de Disney ont enregistré un chiffre d’affaires de 6,63 milliards de dollars pour la période, en baisse de 7 % par rapport à l’année précédente.

Dans l’ensemble, pour la période de trois mois terminée le 1er avril, Disney a déclaré un bénéfice net de 1,49 milliard de dollars, ou 69 cents par action, contre 597 millions de dollars, ou 26 cents par action, un an plus tôt. En excluant certains éléments, le bénéfice par action pour la période la plus récente était de 93 cents.

Les revenus du trimestre ont augmenté de 13 % d’une année sur l’autre pour atteindre 21,82 milliards de dollars.

Un point positif pour Disney est venu de ses divisions parcs, expériences et produits, qui ont vu leurs revenus augmenter de 17% à 7,7 milliards de dollars au cours du dernier trimestre.

Environ 5,5 milliards de dollars de ces revenus provenaient de ses parcs à thème. La société a déclaré que les clients ont passé plus de temps et d’argent au cours du trimestre à visiter ses parcs, ses hôtels et ses croisières, tant au pays qu’à l’étranger. Son activité de croisière, en particulier, a connu une augmentation des jours de croisière passagers.

Au-delà des opérations quotidiennes de l’entreprise, les actionnaires et les analystes du secteur s’attendent à ce qu’Iger relève un certain nombre de défis en cours lors de l’appel aux résultats de Disney mercredi.

Lundi, Disney a élargi son procès fédéral contre le gouverneur de Floride Ron DeSantis, accusant le chef républicain de doubler sa « campagne de représailles » contre la société en signant une législation pour annuler les accords de développement de Disney à Orlando.

De plus, la société constate déjà des effets d’entraînement de la grève des scénaristes, y compris les arrêts de production de « Blade » de Marvel Studios, qui devait commencer le tournage à Atlanta le mois prochain, ainsi que la série Disney + Star Wars « Andor ».