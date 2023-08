Rapport sur les résultats de Baidu 2Q 2023

BEIJING – La société technologique chinoise Baidu a enregistré des revenus supérieurs aux attentes, en hausse de 15% en glissement annuel au deuxième trimestre et soutenus par la croissance de la publicité.

Voici comment Baidu fait au cours du trimestre de juin par rapport aux estimations du consensus Refinitiv :

Revenu: 34,1 milliards de yuans (4,7 milliards de dollars) contre 33,28 milliards de yuans attendus.

« Au deuxième trimestre 2023, Baidu Core a accéléré la croissance des revenus et des bénéfices, grâce à la solide performance des activités de marketing en ligne et à l’effet de levier opérationnel », a déclaré Robin Li, co-fondateur et PDG de Baidu, dans un communiqué.

« L’IA générative et les grands modèles de langage détiennent un immense pouvoir de transformation dans de nombreux secteurs, ce qui représente pour nous une opportunité de marché importante », a-t-il déclaré.

Baidu a fait des progrès avec une alternative ChatGPT en langue chinoise appelée Ernie bot, qui est ouverte au public et a été lancée en mars. Le chatbot rival très populaire d’OpenAI n’est pas facilement accessible dans le pays.

La semaine dernière, Baidu a annoncé que cinq plugins Ernie bot – y compris ceux pour convertir rapidement du texte en vidéo et pour la recherche PDF – seraient plus largement disponibles pour les utilisateurs. Trois des plugins peuvent également être utilisés simultanément, selon la société.

La semaine dernière, Baidu a également révélé un assistant alimenté par l’IA qui pourrait aider à des tâches telles que la réservation de réunions, de billets d’avion et d’hôtels. Il n’était pas immédiatement clair comment les utilisateurs pourraient obtenir le produit assistant.

L’entreprise cherche également à étendre la portée de l’IA au secteur automobile. Ce mois-ci, la société a annoncé un accord stratégique avec la société d’État Changan Automobile pour développer des capacités de conduite autonome basées sur le modèle d’IA derrière le bot Ernie de Baidu.

Baidu n’est pas seul dans son incursion, car d’autres géants chinois de la technologie se lancent également dans des produits liés à l’IA. Plus tôt ce mois-ci, le géant du commerce électronique Alibaba a affirmé que la « forte demande » pour la formation de modèles d’intelligence artificielle sur le cloud et l’opportunité commerciale associée ne faisaient que commencer.

Le titan d’Internet Tencent a déclaré lors de la publication de ses résultats la semaine dernière qu’il prévoyait de lancer son propre modèle d’IA plus tard cette année, pour une utilisation dans des produits tels que les jeux et la publicité.