Rapport sur les résultats d’ASML T3 2023

La société néerlandaise ASML fabrique l’une des machines les plus importantes nécessaires à la fabrication des puces les plus avancées au monde. Les restrictions américaines sur les puces ont laissé les entreprises, y compris ASML, se démener pour comprendre ce que les règles signifient dans la pratique.

Entreprise d’équipement de copeaux ASML a annoncé une hausse de son bénéfice d’une année sur l’autre au troisième trimestre et a dépassé les estimations des analystes, mais les prévisions de revenus pour 2024 seront stables.

ASML est l’une des sociétés de semi-conducteurs les plus importantes au monde, produisant des outils connus sous le nom de machines de lithographie ultraviolette extrême, nécessaires à la fabrication des puces les plus avancées au monde.

Les actions d’ASML étaient en baisse de près de 4 % juste après 8 heures du matin, heure de Londres, alors que les préoccupations géopolitiques croissantes compensaient la hausse des bénéfices.

Voici les résultats d’ASML au troisième trimestre par rapport aux estimations du LSEG :

Ventes nettes : 6,67 milliards d’euros (7,1 milliards de dollars) contre 6,71 milliards d’euros attendus

Bénéfice net : 1,89 milliard d’euros contre 1,8 milliard d’euros attendu

Le chiffre d’affaires net a augmenté de 15,5% par rapport aux 5,78 milliards d’euros déclarés pour la même période un an plus tôt. Le bénéfice net a bondi d’environ 11% par rapport aux 1,7 milliard d’euros annoncés pour la même période un an plus tôt.

Les deux chiffres du troisième trimestre marquent une baisse par rapport aux résultats du deuxième trimestre.