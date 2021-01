Apple a publié ses résultats fiscaux du premier trimestre 2021. La société a franchi deux étapes importantes au cours de ce trimestre qui englobe les mois d’octobre, novembre et décembre. En plus d’Apple dépassant les 100 milliards de dollars de revenus de n’importe quel trimestre de l’histoire de l’entreprise, le PDG d’Apple, Tim Cook, a également révélé à Retuters que l’iPhone a dépassé le milliard d’utilisateurs actifs pour la première fois.

Apple a terminé le trimestre avec un chiffre d’affaires de 111,44 milliards de dollars et un bénéfice de 28,6 milliards de dollars. Ceci est comparé au premier trimestre de 2020 qui s’est terminé avec 91,8 milliards de dollars de revenus et 22,2 milliards de dollars de bénéfices. Apple a attribué une forte croissance aux appareils portables, aux iPhone et aux services, qui ont tous enregistré des revenus records.

Au cours du trimestre, Apple a lancé plusieurs nouveaux produits sur le marché. L’iPad Air, les nouveaux MacBook et Mac Mini M1, quatre nouveaux modèles d’iPhone 12 5G et la société ont lancé Apple One, un service d’abonnement avec différents niveaux qui regroupe les services d’Apple. Pour 15 $ / mois, Apple regroupe Musique, tv +, Arcade et 50 Go de stockage iCloud. Le niveau le plus élevé coûte 30 $ / mois et comprend 2 To de stockage iCloud, News + et Fitness +.

Les ventes de Mac et iPad ont connu une croissance régulière alors que les gens continuent de travailler et d’étudier à domicile. Ce trimestre s’est terminé avec 1,65 milliard d’appareils Apple actifs. 1 milliard de ces appareils actifs sont des iPhones, selon le PDG d’Apple, Tim Cook, dans une interview avec Reuters.

Cook a dit Reuters qu’Apple a enregistré de fortes ventes en Chine, où de nombreux nouveaux utilisateurs d’iPhone sont passés de rivaux Android, tandis que beaucoup de ceux qui possédaient déjà des iPhones sont passés aux derniers iPhones.

Depuis des années maintenant, Apple ne révèle plus combien d’iPhones la société a vendu au cours d’un trimestre donné, mais l’iPhone est certainement le plus gros générateur d’argent d’Apple. Voici la répartition par Apple de son chiffre d’affaires du premier trimestre dans les catégories de produits qu’elle vend:

iPhones: 65,6 milliards de dollars

Services: 15,76 milliards de dollars

Mac: 8,68 milliards de dollars

Wearables, maison et accessoires: 12,97 milliards de dollars

iPad: 8,44 milliards de dollars

Rendez-vous dans la salle de presse d’Apple pour trouver tous les détails sur les revenus.

La source