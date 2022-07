Rapport sur les règles du fouet: le champion jockey Brian Hughes soutient les modifications des règles malgré les ajustements nécessaires | Nouvelles de la course

Le jockey de saut champion Brian Hughes a salué les nouvelles règles du fouet, qui devraient être mises en œuvre à l’automne, bien qu’il admette qu’il faudra du temps à certains de ses collègues de la salle de pesée pour faire les ajustements nécessaires.

De nouvelles restrictions incluent les cavaliers autorisés à utiliser le fouet pour encourager les chevaux uniquement dans la position du revers, ce qui rend plus difficile l’utilisation du fouet avec une “force excessive”, selon les conclusions de l’examen du groupe de pilotage de la consultation sur le fouet composé de 15 personnes. .

Hughes, qui n’est devenu que le quatrième cavalier à atteindre 200 gagnants lors d’une campagne en remportant le titre pour la deuxième fois en avril, admet qu’il n’a pas encore lu tous les détails du rapport publié par la British Horseracing Authority mardi après-midi.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le coureur vainqueur du Grand National, Mick Fitzgerald, a déclaré que la taille et la sensation du fouet devront être modifiées suite aux nouvelles réglementations proposées hier.



Cependant, l’homme de 37 ans se félicite globalement de la nouvelle réglementation, qui impliquera une période de « rodage ».

“Évidemment, il faudra un peu de temps pour s’y habituer, mais je pense que c’est une bonne chose”, a déclaré Hughes.

“Cela montre que le groupe de pilotage, qui vient de nombreux domaines différents, est parvenu à un accord et montre qu’il essaie d’être proactif et qu’il essaie de faire ce qu’il faut.

“Il faudra un peu de temps pour s’y habituer du point de vue d’un jockey, parce que vous avez fait une chose depuis si longtemps, mais pour être juste, quand les règles du bâton sont arrivées en premier, il a fallu un peu de temps pour s’y habituer – mais les gens s’y habituent.”

L’utilisation du revers – l’une des 20 recommandations avancées – devient de plus en plus courante dans d’autres juridictions de course et la Breeders ‘Cup a mis en place des règles similaires en 2021.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Kevin Blake dit que les décisions du whip de cet après-midi ont jeté les bases pour que la BHA s’attaque aux interférences qui ont été un sujet brûlant ces dernières semaines.



“Quand vous regardez la Breeders’ Cup, ils les frappaient du revers et c’était définitivement agréable à regarder”, a déclaré Hughes.

“Je ne me sens pas négatif à son égard et même si je n’y ai pas beaucoup réfléchi et que je n’ai pas eu la chance de lire les propositions, je ne suis pas trop inquiet pour être honnête.

“Dans les courses, les gens sont parfois réticents à changer, que ce soit la presse, les propriétaires, les entraîneurs, les jockeys ou les hippodromes. Ce ne sera jamais une tâche facile pour personne (de vendre les changements).

“Nous faisons de notre mieux pour montrer que nous faisons ce qu’il faut.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le jockey Luke Morris dit que les nouvelles règles du fouet aideront les coureurs à savoir que les règles ne peuvent pas être enfreintes et que le vainqueur conserve toujours la victoire.



Bien que le processus d’examen puisse ne pas apaiser certains qui s’opposent entièrement au fouet, Hughes estime que l’industrie doit faire plus pour éduquer le grand public sur son utilisation dans les courses.

Il a ajouté: “C’est un outil de sécurité. Vous regardez la procession royale et les cavaliers ont un bâton pour contrôler les chevaux tirant le chariot de la reine dans la bonne direction. C’est similaire. Ils ne les frappent pas fort et nous ne frappons pas Nous avons des fouets rembourrés de mousse.

“C’est un exemple parfait – nous les utilisons pour la direction.

“Vous pourriez vous tenir sur une piste et vous pouvez entendre le craquement d’un fouet et penser” Wow “, mais c’est la conception du bâton ProCush. C’est le bruit autant que n’importe quoi (qui induit une réponse de vol).

“Parfois, vous avez besoin d’un bâton pour un cheval qui est suspendu – c’est un outil de sécurité, pour le faire aller dans un sens ou dans l’autre.

“À l’avenir, il s’agit d’éducation. Les gens aiment avoir une opinion et assez juste s’ils ont tous les faits, mais il s’agit d’éduquer les gens sur le raisonnement derrière pourquoi nous avons besoin d’un bâton.

“Nous devons montrer la course sous un jour positif et être proactifs, et je pense que le travail effectué par le groupe de pilotage essaie de le faire.”