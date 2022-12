Rapport sur les prestations COVID-19: le ministre de l’ARC sous le feu pour avoir critiqué AG

La ministre du Revenu national, Diane Lebouthillier, fait face à des appels des conservateurs pour s’excuser d’avoir laissé entendre que le rapport du vérificateur général de mardi indiquant que des milliards de dollars en prestations COVID-19 sont allés à ceux qui n’y étaient pas admissibles a été influencé par des pressions politiques.

Mardi, la vérificatrice générale Karen Hogan a déposé un rapport alarmant selon lequel, sur les 211 milliards de dollars que le gouvernement fédéral a envoyés aux Canadiens et aux entreprises pendant le pire de la pandémie de COVID-19, au moins 4,6 milliards de dollars en trop-payés sont allés à ceux qui n’étaient pas admissibles, et 27,4 milliards de dollars supplémentaires méritaient une enquête plus approfondie.

Bien que Hogan ait conclu que, dans l’ensemble, le gouvernement fédéral a effectivement fourni l’aide d’urgence et évité d’autres dommages économiques, l’Agence du revenu du Canada (ARC) et Emploi et Développement social Canada « manquent » et manquent de temps lorsqu’il s’agit de donner suite à vérifier l’admissibilité des bénéficiaires et essayer de récupérer les fonds.

Face à de multiples questions sur les conclusions de la vérification au cours de la période des questions mardi, Lebouthillier – le ministre responsable de l’ARC – a déclaré que l’Agence fédérale du revenu n’était pas d’accord avec certaines des conclusions de la vérification.

Contestant spécifiquement la façon dont Hogan a calculé l’admissibilité au programme de subventions salariales et signalé que 15,5 milliards de dollars versés pourraient avoir été versés à des employeurs inadmissibles, Lebouthillier a déclaré que le chiffre du vérificateur général était “exagéré”.

“Ce n’est pas la faute du vérificateur général”, a déclaré le ministre en français. “Nous savons tous qu’elle a subi des pressions de la part de l’opposition pour produire ce rapport. Malgré les jeux politiques, n’oublions pas que la subvention salariale a sauvé l’économie.”

Cela a incité les conservateurs à faire pivoter leur ligne de questionnement. Saisissant sa remarque, l’opposition officielle est venue à la défense de Hogan, exigeant que la ministre s’excuse plutôt que de continuer à assaillir les libéraux de questions sur ce qu’ils prévoient de faire pour récupérer l’argent des prestations, dont une partie que les conservateurs ont appuyée pour être envoyée aux Canadiens au milieu la crise sanitaire mondiale.

« Le vérificateur général est un élément incroyablement essentiel de notre démocratie. Lorsqu’une personne remet en question l’intégrité du vérificateur général, ce qui s’est produit tout à l’heure à la Chambre, c’est une attaque contre notre démocratie », a déclaré le député conservateur Philip Lawrence. « Le ministre va-t-il s’excuser ?

Cela a continué, d’abord avec la ministre déclarant qu’elle ne s’excuserait pas, puis avec elle en doublant avec sa ligne “sous pression”.

Dans une autre question, le député conservateur Luc Berthold a souligné que c’était le Parlement, et non l’opposition, qui avait demandé au vérificateur général de se plonger dans les dépenses du gouvernement fédéral en cas de pandémie, le dernier d’une série de rapports sur le rendement axés sur le COVID-19 conformément à Hogan. mandat d’agent du Parlement.

« Cependant, aujourd’hui à la Chambre, la ministre du Revenu national a eu le culot de cacher son incompétence à gérer la crise en lançant des accusations contre la vérificatrice générale du Canada et en mettant en doute son intégrité. Il ne reste plus qu’une chose à faire pour la ministre, et c’est de se lever et de s’excuser auprès de la Chambre », a-t-il déclaré.

A cela, la ministre a répondu qu’elle avait “une confiance totale” dans le vérificateur général et que Hogan avait son “plus grand respect”, mais elle ne s’est pas excusée.

Le drame parlementaire a déferlé sur un comité des comptes publics de la Chambre des communes mardi après-midi, où Hogan a été invité à répondre aux commentaires de Lebouthillier pendant la période des questions.

Hogan a déclaré au comité qu’elle maintenait ses conclusions et a souligné que la législation qui mettait en œuvre le programme avec des paiements rapides et une vérification limitée des paiements préalables incluait une obligation pour son bureau de procéder à un audit après coup.

“Notre travail d’audit est très rigoureux”, a déclaré Hogan. « Nous avons fondé notre travail sur les renseignements vraiment limités qui étaient disponibles à l’Agence du revenu du Canada, car très peu de renseignements ont été recueillis sur demande. Nous ne pouvions examiner que les renseignements disponibles, et nous croyons que nous avons examiné les meilleurs aux meilleures conclusions.”

Alors qu’elle se rendait à une réunion du caucus libéral mercredi matin, Lebouthillier a été invitée à expliquer ses propos.

En français, elle a déclaré que même si elle n’est pas nécessairement d’accord avec les chiffres avancés dans le rapport sur les prestations de la COVID-19, elle a un énorme respect pour la vérificatrice générale et pour l’indépendance de son bureau. Le ministre ne s’est pas excusé d’avoir suggéré que le travail de Hogan était politiquement motivé.