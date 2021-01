Rapport sur les pertes de guerre en Afghanistan: janvier 2021

Le rapport suivant compile tous les incidents de sécurité importants confirmés par les journalistes du New York Times dans tout l’Afghanistan au cours du mois. Il est nécessairement incomplet car de nombreux responsables locaux refusent de confirmer les informations sur les accidents. Le rapport comprend des déclarations du gouvernement sur les chiffres des victimes des insurgés, mais dans la plupart des cas, le Times ne peut pas les vérifier de manière indépendante. De même, les rapports n’incluent pas les revendications des talibans pour leurs attaques contre le gouvernement à moins qu’elles ne puissent être vérifiées. Les deux camps gonflent régulièrement le total des pertes de leurs adversaires. 1-7 janvier 2021 Au moins 49 forces pro-gouvernementales et 15 civils ont été tués en Afghanistan la semaine dernière. L’attaque la plus meurtrière a eu lieu à Kunduz, où les talibans ont attaqué deux avant-postes de sécurité et une base militaire dans le quatrième district de police et le deuxième district de police de la ville de Kunduz, la capitale de la province. Douze soldats et deux policiers ont été tués et un policier blessé. Douze soldats et cinq policiers supplémentaires ont disparu après les attaques. Les talibans ont capturé la base militaire, saisissant des armes et du matériel. Dans la province de Kandahar, neuf membres d’une unité des forces spéciales de la police ont été tués lors d’une apparente attaque interne dans le district d’Arghandab. Les officiers ont d’abord été empoisonnés, puis abattus par des infiltrés talibans. [Read the Afghan War Casualty Report from previous weeks.] 7 janvier Province de Faryab: un soldat tué Les talibans ont attaqué le centre du district de Gorziwan, tuant un soldat et en blessant deux autres. 7 janvier Province de Khost: un civil tué Un civil a été tué et un policier et un civil ont été blessés lorsqu’une bombe en bordure de route a explosé dans la région de Mata Chena, dans la partie ouest de la ville de Khost, la capitale provinciale.

7 janvier Province de Kaboul: un pilote militaire tué Un pilote militaire a été tué par balle par des inconnus dans le cinquième district de police de la ville de Kaboul, la capitale. Les assaillants ont pu s’échapper de la zone. 7 janvier Province d’Uruzgan: cinq membres des forces de sécurité tués Les talibans ont attaqué des avant-postes de sécurité à la périphérie de Tarin Kot, la capitale de la province, en utilisant un Humvee rempli d’explosifs. Trois policiers et deux soldats ont été tués et cinq membres des forces de sécurité ont été blessés dans les attaques, et l’avant-poste a été détruit par l’explosion. Un certain nombre d’officiers ont été piégés sous les murs en ruine de l’avant-poste. Les autorités locales ont affirmé que 11 combattants talibans avaient été tués et 14 autres blessés au cours de la bataille. 7 janvier Province de Kunduz: 14 membres des forces de sécurité tués Les Taliban ont attaqué deux avant-postes de sécurité et une base militaire dans le quatrième district de police et le deuxième district de police de la ville de Kunduz, la capitale provinciale, où les combats se sont poursuivis pendant quatre heures. Douze soldats et deux policiers ont été tués et un policier blessé. Douze soldats et cinq policiers supplémentaires ont disparu après les attaques. Les talibans ont capturé la base militaire, saisissant toutes les armes et équipements. 6 janvier Province de Kaboul: un membre des forces de sécurité tué Un membre d’une force de protection d’élite relevant de la Direction nationale de la sécurité, l’agence de renseignement afghane, a été tué par balle par des inconnus armés devant sa maison dans le cinquième district de police de la ville de Kaboul. 6 janvier Province de Helmand: cinq civils tués Une frappe aérienne menée par l’armée de l’air afghane a tué cinq civils, dont des femmes et des enfants, dans la région de Basharan de Lashkar Gah, la capitale de la province. Cinq autres personnes ont été blessées lors du bombardement.

5 janvier Province de Faryab: un civil tué Les talibans ont attaqué des avant-postes de sécurité près de la ville du district de Shirin Tagab. Au cours des affrontements, un véhicule civil a été touché par une roquette des Taliban, tuant un civil et en blessant trois autres. Les talibans ont tenté de frapper un avant-poste de sécurité avec une voiture piégée, mais il a été visé par une roquette tirée par les forces de sécurité. 5 janvier Province de Ghazni: sept soldats tués Sept soldats ont été tués et un autre a été fait prisonnier lors d’une attaque interne dans le quartier de Tawhid Abad de la ville de Ghazni, la capitale de la province. Un infiltré taliban, qui travaillait comme soldat, a d’abord empoisonné sept de ses collègues de l’avant-poste, puis les a abattus avec une arme à feu éteinte. Il a saisi des armes et du matériel dans l’avant-poste et a fait prisonnier un soldat. 5 janvier Province de Kunar: un policier tué Les talibans ont attaqué un avant-poste de sécurité dans le quartier de Jaje Tapa, dans le district de Sarkano, tuant un policier et en blessant deux autres. 5 janvier Province de Kapisa: un policier et un civil tués Un garde du corps d’un membre du conseil provincial a été tué par balle dans le premier district de police de Mahmood Raqi, la capitale provinciale. Les mêmes assaillants, qui étaient à moto, ont tiré et tué une zone civile de Kalota dans le district de Hese-e-Dowam Kohistan. La police a lancé une opération de porte-à-porte pour retrouver les responsables du meurtre. 5 janvier Province de Kaboul: un soldat tué Le colonel Mojaba Sarwari, commandant du premier bataillon de l’armée afghane blessé dans un attentat à la voiture piégée le 3 novembre, est décédé des suites de ses blessures dans un hôpital de Kaboul, la capitale. 4 janvier Province de Nangarhar: deux policiers tués Une bombe magnétique attachée à un véhicule de police local a explosé dans le quatrième district de police de Jalalabad, la capitale provinciale, tuant deux policiers locaux et blessant trois policiers et un civil. 4 janvier Province de Kandahar: neuf policiers tués Neuf membres d’une unité des forces spéciales de la police ont été tués dans une apparente attaque d’initié dans le district d’Arghandab. Les officiers ont d’abord été empoisonnés, puis abattus par des infiltrés talibans. Les infiltrés ont saisi du matériel et des équipements militaires et se sont échappés de la zone.

4 janvier Province de Herat: un policier tué Dans le village de Sarkochah, dans le district d’Obeh, un policier a été tué et trois autres ont été blessés lors d’affrontements avec les talibans. 3 janvier Province de Kapisa: cinq civils tués Une bombe magnétique attachée au véhicule de Mirwais Karimi, chef du Conseil des savants de Kapisa, a explosé dans la région de Sayad de Mahmood Raqi, la capitale provinciale, tuant cinq civils et en blessant neuf autres. M. Karimi a été légèrement blessé dans l’explosion. 3 janvier Province de Ghazni: trois policiers tués Les talibans ont attaqué un poste de contrôle des forces de sécurité dans le quatrième district de police de la ville de Ghazni, la capitale de la province, tuant trois policiers. 3 janvier Province de Kunduz: un policier tué Un camion de police a été pris en embuscade par les talibans dans le deuxième district de police de la ville de Kunduz, la capitale provinciale, tuant un policier et en blessant deux autres. 3 janvier Province de Balkh: un policier tué Un policier a été abattu par des inconnus dans le quartier de Khaled Bin Waleed à Mazar-e-Sharif, la capitale de la province. Les assaillants ont réussi à s’échapper de la zone. 3 janvier Province de Balkh: un civil tué Un ancien commandant djihadiste a été tué par balle dans une mosquée du quatrième district de police de Mazar-e-Sharif. Les assaillants ont réussi à s’échapper de la zone. 1er janvier Province de Ghor: un journaliste tué Le directeur d’une station de radio locale appelée Sada-e-Ghor Radio a été abattu par des inconnus à Firoz Koh, la capitale de la province. Les assaillants ont réussi à s’échapper de la zone.