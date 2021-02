Le rapport suivant compile tous les incidents de sécurité importants confirmés par les journalistes du New York Times dans tout l’Afghanistan au cours des sept derniers jours. Il est nécessairement incomplet car de nombreux responsables locaux refusent de confirmer les informations sur les accidents. Le rapport comprend des déclarations du gouvernement sur les chiffres des victimes des insurgés, mais dans la plupart des cas, le Times ne peut pas les vérifier de manière indépendante. De même, les rapports n’incluent pas les allégations des talibans pour leurs attaques contre le gouvernement à moins qu’elles ne puissent être vérifiées. Les deux camps gonflent régulièrement le total des pertes de leurs adversaires. Au moins 64 forces progouvernementales et 26 civils ont été tués en Afghanistan la semaine dernière. L’attaque la plus meurtrière a eu lieu dans la province de Nangarhar, où un Humvee chargé d’explosifs a visé une base militaire de la Force nationale de l’ordre civil afghan dans la région de Gandumak, dans le district de Shirzad. Au moins 14 soldats ont été tués et quatre autres ont été blessés dans l’attaque. Une bagarre a éclaté et 10 personnes ont été tuées après une manifestation devenue violente dans le district de Hesa-e-Awal Behsud. Les forces spéciales afghanes avaient été envoyées dans deux districts – Hesa-e-Awal Behsud et Hesa-e-Dowam Behsud – pour présenter de nouveaux commandants de police, bien que les résidents locaux se soient opposés à leur arrivée. Une manifestation a éclaté en réponse à la présence des forces spéciales. Selon les comptes locaux, les forces de sécurité ont ouvert le feu sur des civils. Selon les forces de sécurité, l’un des manifestants a saisi l’arme à feu d’un soldat et a ouvert le feu sur les manifestants. Le gouvernement a demandé une enquête sur ce qui s’est passé. [Read the Afghan War Casualty Report from previous weeks.] 29 janvier-fév. 4, 2021 4 février Province de Faryab: trois soldats tués Les talibans ont attaqué les forces de sécurité dans la région de Juma Bazaar, le centre du district de Khwaja Sabz Posh, tuant trois soldats, dont un commandant de bataillon, et en faisant 11 autres prisonniers. 4 février Province d’Herat: une force de sécurité tuée Un membre de la Direction nationale de la sécurité a été tué et deux autres ont été blessés dans une embuscade des talibans dans le village de Posta-e-Bairaq dans le district de Ghoryan.

4 février Province de Nangarhar: un civil tué Un mortier tiré par les talibans a frappé une maison dans le quartier de Garkhel, dans le district de Shirzad, tuant une femme et blessant six personnes, dont quatre enfants. 3 février Province de Takhar: deux forces de sécurité tuées Les Taliban ont attaqué la maison d’un commandant de milice progouvernementale dans la région de Qara Parchaw à Taloqan, la capitale provinciale, tuant le commandant et son fils, également membre de la milice. 3 février Province de Nangarhar: cinq membres des forces de sécurité tués Les talibans ont attaqué un avant-poste de sécurité dans le quartier de Momand Tangi, dans le district de Spin Ghar, tuant cinq membres de milices progouvernementales. Les autorités locales ont affirmé que 11 membres des talibans avaient été tués dans l’attaque. 3 février Province de Badghis: six policiers tués Six policiers ont été tués et un autre blessé lorsque les talibans ont attaqué les forces afghanes dans le village de Sanjidak du district de Moqor. 3 février Province de Helmand: un commando tué Les Taliban ont pris pour cible un Humvee avec une roquette dans la zone d’Aab Bazak du district de Girishk, tuant un commando et en blessant quatre autres.

3 février Province de Sar-i-Pul: six membres des forces de sécurité tués Les Taliban ont attaqué des avant-postes de sécurité dans le village d’Aaq Gonbad du district de Gosfandi, tuant six membres de l’armée territoriale et en blessant huit autres après avoir capturé l’avant-poste et saisi des armes et du matériel. 3 février Province d’Uruzgan: quatre membres des forces de sécurité tués Une base militaire dans le quartier de Chinarak à Tarin Kot, la capitale provinciale, a été la cible d’une voiture piégée, tuant deux soldats et deux policiers. Trois autres forces de sécurité ont également été blessées. 3 février Province de Nangarhar: un civil tué Un juge de la cour provinciale a été tué par balle par des inconnus armés à Jalalabad, la capitale de la province. Les assaillants ont réussi à s’échapper de la zone. 3 février Province de Kaboul: un policier tué Une bombe en bordure de route a frappé un véhicule de police dans le 15e district de police de la ville de Kaboul, la capitale, tuant un policier et en blessant trois autres. 2 février Province de Baghlan: un policier tué Le garde du conseil provincial a été tué par balle dans le deuxième district de police de la ville de Pul-i-Khumri, la capitale de la province. 2 février Province de Kunduz: quatre policiers tués Les Taliban ont attaqué un avant-poste de sécurité dans le premier district de police de la ville de Kunduz, la capitale de la province, tuant quatre policiers et en blessant trois autres en trois heures de combats. 2 février Province de Badghis: une force de sécurité tuée Un membre de la Direction nationale de la sécurité, l’agence de renseignement afghane, a été tué et quatre autres ont été blessés lors d’affrontements avec les talibans dans le district de Qadis. Les autorités locales ont affirmé que huit membres des combattants talibans avaient été tués et quatre autres blessés.

2 février Province de Nangarhar: un soldat tué Une bombe en bordure de route a frappé un véhicule militaire dans le cinquième district de police de Jalalabad, la capitale de la province, tuant un soldat et en blessant deux autres. 2 février Province de Kaboul: deux civils tués Deux civils ont été tués dans l’explosion d’une bombe magnétique dans le quatrième district de police de la ville de Kaboul, la capitale. 1er février Province de Balkh: deux civils tués Un engin explosif fabriqué par un fabricant de bombes taliban dans le district de Sholgara a été laissé dans un champ, pour être ensuite planté sur une route. Les nièces du fabricant de bombes pensaient que c’était un morceau de métal, alors ils l’ont pris pour le vendre. Lors du transfert de la bombe, elle a explosé, tuant deux civils. 1er février Province de Kaboul: un soldat et un civil tués Un camion de l’armée a été touché par une bombe magnétique dans le septième district de police de la ville de Kaboul, la capitale, tuant un soldat et un civil. Un autre civil a été blessé dans l’explosion. 1er février Province de Kaboul: une force de sécurité tuée Un membre de la Direction nationale de la sécurité, l’agence de renseignement afghane, a été tué par balle par des inconnus armés dans le cinquième district de police de la ville de Kaboul, la capitale. 31 janvier Province de Takhar: deux civils tués Deux civils ont été tués et un autre a été blessé par des combattants talibans dans la région d’Akbar Bai à Taloqan, la capitale provinciale, après qu’ils n’aient pas réussi à s’arrêter à un poste de contrôle. 31 janvier Province de Kaboul: une force de sécurité et un civil tués Deux personnes ont été assassinées dans le 12e district de police de la ville de Kaboul, la capitale. L’une des personnes tuées était membre de la Direction nationale de la sécurité et l’autre était un civil.

31 janvier Province de Kandahar: un civil tué L’imam d’une mosquée a été tué à son domicile par des inconnus armés dans le neuvième district de police de la ville de Kandahar, la capitale de la province. 31 janvier Province de Faryab: deux civils tués Les talibans ont attaqué le centre du district d’Almar, tuant deux civils et en blessant 14 autres. 31 janvier Province de Herat: trois forces de sécurité tuées Les talibans ont attaqué le village de Miyan-Dujouee dans le district de Pashto Zarghoon, tuant trois miliciens progouvernementaux. Les autorités locales ont affirmé que deux membres des combattants talibans avaient également été tués au cours de l’affrontement. 30 janvier Province de Balkh: une force de sécurité tuée Une bombe attachée à la motocyclette d’un membre de la Direction nationale de la sécurité a explosé dans le centre du district de Kaldar, tuant le membre du NDS et blessant trois civils et un autre membre des forces de sécurité. 30 janvier Province de Kandahar: trois civils tués Une moto a explosé par une bombe en bordure de route dans le quartier de Salihan, dans le district de Panjwai, tuant trois civils. Un enfant faisait également partie des personnes tuées. 30 janvier Province de Nangarhar: 14 soldats tués Un Humvee chargé d’explosifs a pris pour cible une base militaire de la Force nationale de l’ordre civil afghan dans la région de Gandumak, dans le district de Shirzad. Au moins 14 soldats ont été tués et quatre autres ont été blessés dans l’attaque. 29 janvier Province de Kunduz: un policier tué Les talibans ont attaqué un avant-poste de sécurité dans le district de Gul Tepa, tuant un policier et en blessant un autre.