Le rapport suivant compile tous les incidents de sécurité importants confirmés par les journalistes du New York Times dans tout l’Afghanistan au cours des sept derniers jours. Il est nécessairement incomplet car de nombreux responsables locaux refusent de confirmer les informations sur les accidents. Le rapport comprend des déclarations du gouvernement sur les chiffres des victimes des insurgés, mais dans la plupart des cas, le Times ne peut pas les vérifier de manière indépendante. De même, les rapports n’incluent pas les allégations des talibans pour leurs attaques contre le gouvernement à moins qu’elles ne puissent être vérifiées. Les deux camps gonflent régulièrement le total des pertes de leurs adversaires.

4-10 décembre 2020

Au moins 21 forces pro-gouvernementales et huit civils ont été tués en Afghanistan la semaine dernière. L’attaque la plus meurtrière a eu lieu dans la province de Balkh, où sept policiers afghans ont été enlevés par les talibans puis tués. Dans la province de Ghazni, les talibans ont tenté de coordonner les attaques contre les bases de sécurité dans la région de Nano Baba, dans le district d’Andar. Un Humvee militaire volé par les talibans et chargé d’explosifs a visé une base, mais il a été touché par une roquette tirée par les forces afghanes. Trois soldats ont été tués et deux autres ont été blessés dans l’explosion. Un deuxième camion chargé d’explosifs visant une autre base militaire de la région a été saisi par les forces afghanes, bien que le chauffeur ait réussi à s’échapper de la zone. Une journaliste et son chauffeur ont été tués par balles à Jalalabad, la capitale provinciale de Nangarhar.

10 décembre Province de Nangarhar: deux civils tués

Malalai Maiwand, une journaliste, a été tuée par balle alors qu’elle se rendait au bureau dans le quartier Araban de la ville de Jalalabad, la capitale de la province. Le chauffeur a été blessé lors de l’attaque et est décédé à l’hôpital. Le journaliste était présentateur pour un réseau de télévision local.