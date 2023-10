Rapport sur les parts de marché : la fenêtre de vente de Javonte Williams est fermée, Kendrick Bourne est un incontournable et plus encore

Les totaux de cible et de contact sont importants, mais pas aussi importants que la part de marché. « Cibles » est principalement une statistique de récepteur (bien qu’il existe quelques premières exceptions notables). Les touches sont la monnaie du porteur de ballon.

Ce que nous faisons est vraiment simple. Pour les attrapeurs de passes, la part de marché correspond aux objectifs divisés par les tentatives de passes de l’équipe. Pour les porteurs de ballon, il s’agit de touches divisées par les jeux d’équipe à partir de la mêlée (et non de touches d’équipe, pour être clair).

Le nombre de snaps, la profondeur de la cible et le type de contact (les réceptions de running back sont bien plus précieuses que les carrys RB) sont également importants mais ne seront généralement pas abordés ici. Il s’agit d’une pure part de marché. Considérez ceci comme un outil principal pour évaluer les renonciations et les échanges.

Voici la liste. Assurez-vous de sélectionner la semaine en cours, mais toutes les semaines de la saison seront archivées afin que vous puissiez obtenir un échantillon de plusieurs semaines sur un joueur si vous le souhaitez. Notez également qu’au fur et à mesure que la saison avance, j’ai beaucoup réfléchi à la réalisation de ces statistiques chaque semaine et non pour la saison. L’objectif ici est de réagir rapidement aux tendances actuelles. Les statistiques annuelles ramènent tout simplement à un milieu plus dénué de sens. Rappelez-vous, comme le dit si judicieusement notre Gene McCaffrey : « Pour avoir tout à fait raison, vous devez être prêt à avoir tout à fait tort. »

Touches

Kyren Williams était quatrième et devrait sortir dans quelques semaines. Qui est l’ajout ? Nous n’avons aucun indice réel ici. Le jeu consiste donc toujours à choisir le moins cher. Sur notre podcast, John Laghezza a dit de spéculer sur Royce Freeman. Oui, moi aussi je pensais qu’il était hors championnat. Zach Evans cela va vous coûter cher et n’a aucune garantie.

Ken Walker les managers semblent vivre un rêve, mais gagne-t-il cette part de marché avec un choix de deuxième tour qui le soutient ? Il les obtient, c’est sûr. Et c’est tout ce que nous regardons ici. Mais posez-vous au moins cette question.

Le marché est toujours en avance sur lui-même avec Salle Brece en tant que Top 10 de retour. Il évolue dans ce sens, mais il n’en est pas encore là et probablement même pas après le bye. Il est dans le Top 15, et ce n’est pas une analyse, c’est une grande différence. Je m’attends à ce qu’il soit dans le Top 10 d’ici Thanksgiving, mais il y a une chance que son genou reconstruit soit fatigué/douloureux avec toute cette activité. Il devrait vraiment être géré toute la saison avec un feu vert en 2024. Il est trop précieux pour être manipulé.

Contremaître D’Onta est en quelque sorte balayé sous le tapis, mais son taux de réussite était de 60 %, ce qui est incroyablement élevé. C’est un bon joueur. Je pense qu’il y a de bonnes chances qu’il ait mérité un autre départ et qu’il soit au moins sur la ligne de but, un rôle qui a plus de valeur avec Justin Fields probablement absent pendant plusieurs semaines avec un pouce luxé.

James cook il s’agit actuellement de RB23. Encore plus bas puisqu’il n’a pas la ligne de but. Appelez-le RB25. Il semble être dans la niche pour avoir été épouvantable en matière de protection contre les laissez-passer, du moins c’est ma théorie (voir les notes PFF).

Devin Singletary (26) semble avoir lutté pour le poste de départ de facto Dameon Pierce (25), car Singletary a obtenu la majorité des clichés. Va le chercher. Bien que cela en dise plus sur Pierce que sur Singletary.

Javonte Williams Il s’agit d’environ RB30. Williams ou Kareem Chasse (27) ? C’est un vrai choix maintenant. Je vous ai supplié toute la saison d’échanger Williams mais la fenêtre de vente est fermée.

je ne peux pas voir Ke’Shawn Vaughn (42e) comme titulaire mais on le sait Rachaad Blanc (30e) n’est pas un bon joueur. Il y a donc une opportunité ici. Tu penserais Sean Tucker j’aurais une chance. Il serait la publicité pour moi, mais c’est simplement : « Quelle est la publicité la moins chère étant donné la part de marché en baisse de White ? »

Cibles

La bonne nouvelle est Terry McLaurin étant deuxième, enfin. Mais la mauvaise nouvelle est qu’il ne faut pas s’attendre à ce que les commandants effectuent de nombreux jeux étant donné que les sacs sont des mini-revirements et que Sam Howell adore se faire larguer. Mais je dois effacer toute cette offense Curtis Samuel est un acteur à fort effet de levier et toujours disponible. Je déteste recommander des joueurs que je recommande depuis longtemps à des prix FAAB moins chers ou même à 0 $, mais il reste un achat.

Le marché est en baisse Garrett Wilson mais sa part de marché est saine (cadence cible de 158) et Zach Wilson, pour être honnête, tend vers la moyenne. Il a un emploi du temps chargé, mais cela devient facile à venir. De plus, il y a une petite chance qu’Aaron Rodgers soit de retour en décembre. Oui, cela semble fou, mais c’est son objectif déclaré et il choque les gens en lançant déjà et en plantant sur le tendon d’Achille blessé.

Kendrick Bourne a terminé 11e et, avec seulement 17 % d’effectifs, il mérite d’être repris. En fait, c’est automatique.

Puka Nacua était 14ème, donc l’inquiétude à son sujet est injustifiée. Il aurait pu avoir un TD aussi. Ne vendez pas Nacua.

Calvin Ridley Il s’agit du WR20, où il s’est classé sur notre liste.

Le premier non-WR à tracer est TE Dalton Schultz (21e). Il est toujours inscrit à moins de 50 %. La semaine dernière, j’ai dit d’échanger Darren Waller (48e lors de la semaine 6) et de récupérer Schultz pour rien. Maintenant, cela va vous coûter quelque chose, mais c’est toujours le jeu étant donné qu’il a également marqué un touché. (Vous voulez faire des paris si petits que si vous vous trompez, vous coupez simplement le gars, pas de soucis.)

Si vous ne pouvez pas obtenir Schultz, ciblez Michel Mayerqui est en constante progression et devrait se battre pour les honneurs de la meilleure recrue une fois que nos séries éliminatoires auront lieu.

Davante Adams (65e) a effectivement été devancé par Jacob Meyers (39e) cette année. Juste fou. Je pensais qu’Adams serait génial. Je préférerais de loin avoir Garrett Wilson, par exemple.

Isiah Pacheco a terminé plus haut dans les cibles (six) que Jerick McKinnon. Pacheco fait facilement partie du Top 10 des RB dans une attaque des Chiefs qui devrait marquer plus qu’un nombre moyen de touchés. Une part cible de 15 % n’est que la cerise sur le gâteau, même si c’est une cerise assez grosse.

Kyle Pitts était 75ème. Quelle blague. Arthur Smith est le pire.

Trey McBride était efficace et a peut-être gagné plus de cibles. Il mérite la libre spéculation, étant donné que les Cardinals ont donné aux TE une part de marché de 25 %. Zach Ertz est lavé.

