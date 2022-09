Rapport sur les emplois d’août 2022 :

La masse salariale non agricole a augmenté solidement en août dans un contexte de ralentissement économique, tandis que le taux de chômage a augmenté alors que davantage de travailleurs ont rejoint la population active, a rapporté vendredi le Bureau of Labor Statistics.

L’économie a ajouté 315 000 emplois pour le mois, juste en dessous de l’estimation du Dow Jones de 318 000. Le taux de chômage a atteint 3,7 %, soit deux dixièmes de point de pourcentage de plus que prévu et à égalité avec le niveau le plus élevé de l’année.

Les salaires ont continué d’augmenter, quoique légèrement moins que prévu. Le salaire horaire moyen a augmenté de 0,3 % pour le mois et de 5,2 % par rapport à il y a un an, tous deux inférieurs aux estimations de 0,1 point de pourcentage.

Néanmoins, les chiffres posent toujours un dilemme pour une Réserve fédérale qui tente de maîtriser l’inflation.

Ces augmentations de la masse salariale et des salaires sont survenues dans un contexte de flambée de l’inflation et d’inquiétudes concernant un ralentissement de l’économie qui a affiché des chiffres de PIB négatifs au cours des deux premiers trimestres de l’année, généralement considérés comme un signe révélateur de récession.

L’inflation est proche de son rythme le plus rapide depuis plus de 40 ans, car la combinaison d’un déséquilibre entre l’offre et la demande, de mesures de relance massives de la Fed et du Congrès et de la guerre en Ukraine a fait grimper le coût de la vie.

La Fed a lutté contre le problème de l’inflation avec une série de hausses de taux d’intérêt totalisant 2,25 % qui devraient se poursuivre l’année prochaine. Ces derniers jours, les principales personnalités de la banque centrale ont averti qu’elles n’avaient pas l’intention de revenir sur leurs mesures de resserrement de la politique et s’attendent à ce que même lorsqu’elles arrêtent de grimper, les taux resteront élevés “pendant un certain temps”.

Le marché de l’emploi est l’un des principaux canaux que la Fed recherche pour avoir un impact politique. En plus d’une embauche robuste, les offres d’emploi sont plus nombreuses que les travailleurs disponibles par une marge de près de 2 pour 1, ce qui fait pression sur les salaires et crée une boucle de rétroaction qui fait grimper les prix non seulement de l’essence et de l’épicerie, mais aussi des coûts de logement et de diverses autres dépenses.

C’est une nouvelle de dernière heure. Veuillez revenir ici pour les mises à jour.