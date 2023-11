Rapport sur les blessures des Milwaukee Bucks pour le match contre les Pacers : Damian Lillard absent

INDIANAPOLIS – Les Milwaukee Bucks (5-2) remportent trois victoires consécutives à Gainbridge Fieldhouse jeudi soir pour affronter les Indiana Pacers (5-3), mais ils le feront sans Damian Lillard.

L’avertissement est fixé à 18 heures

C’est la deuxième soirée consécutive pour chaque équipe, alors que les Bucks se sont ralliés pour battre Détroit dans les dernières secondes mercredi à Milwaukee tandis que les Pacers ont distancé l’Utah à domicile. Les Pacers disputent également leur cinquième match en sept soirs.

Khris Middleton est de retour pour les Bucks

Après s’être absenté mercredi pour gérer une blessure au genou droit, Middleton devrait être de retour dans l’alignement des Bucks contre les Pacers. Il ne figure pas sur le rapport de blessure.

Il a également été absent en début de match consécutif le 29 octobre et est revenu jouer le 30 octobre. Le triple joueur étoile a joué 21 minutes lors de ses deux dernières apparitions.

Rapport de blessure des Bucks

Les Bucks ont répertorié le garde bidirectionnel Lindell Wigginton comme disponible pour jouer.

Giannis Antetokounmpo joue-t-il ?

Oui, puisqu’il est titulaire. L’entraîneur-chef des Bucks, Adrian Griffin, a déclaré qu’Antetokounmpo serait évalué après son échauffement d’avant-match pour voir s’il pouvait jouer.

Est-ce que Damian Lillard joue ?

Non. Une heure avant l’annonce, les Bucks ont exclu Lillard.

Il a été répertorié comme suspect plus tôt dans la journée en raison de douleurs aux tissus mous de son mollet droit. Griffin avait déclaré plus tôt dans la journée que Lillard allait être évalué après son échauffement.

“Nous avons les meilleurs médecins de la ligue et ils prendront bien soin de lui et nous verrons comment il se sent après son échauffement”, a déclaré Griffin.

Giannis Antetokounmpo était susceptible de jouer contre les Pacers avec une douleur à la cheville gauche. Contrairement aux années précédentes, où les équipes pouvaient citer les « courbatures » comme raison d’absence pendant un match aussi longtemps qu’elles le jugeaient bon, la ligue a modifié cette règle cette saison.

Désormais, les équipes ne peuvent plus utiliser le terme « douleur » – ou des variantes de celui-ci – comme désignation pendant plus de deux matchs consécutifs. Bien que la ligue puisse accorder l’autorisation d’utiliser « douleur » et al. en tant que motif d’absence, il se veut un espace réservé à un diagnostic plus formel. Ainsi, après le match de samedi à Orlando, les Bucks devront probablement être plus précis sur les blessures dont souffrent leurs deux stars.

Ils devront identifier la blessure avec précision en :

Statut (c’est-à-dire absent, douteux, disponible)

Raison (blessure/maladie)

Latéralité (c’est-à-dire gauche, droite ou N/A)

Partie du corps (c’est-à-dire coude, ischio-jambiers)

Onze de départ des Bucks

Lillard ratera son premier match de la saison.

Gardes : Cameron Payne, Malik Beasley

Cameron Payne, Malik Beasley Avants : Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton

Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton Centre: Brook Lopez

Tyrese Haliburton part parmi les étoiles pour les Pacers

L’Indiana connaît un début fulgurant offensivement avec l’offensive n°1 de la ligue (126,0 points par match), et ils sont jusqu’à présent la seule équipe de la ligue à marquer plus de 50 points en un quart (4 novembre contre Charlotte) et 80 points en une demie (6 novembre contre San Antonio).

Le générateur est la star d’Oshkosh, Tyrese Haliburton. Le joueur de 23 ans affiche une moyenne de 23,9 points et 11,9 passes décisives par match alors qu’il mène une attaque de l’Indiana qui est n°2 en termes de rythme avec 104,06 possessions toutes les 48 minutes.

