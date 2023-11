Rapport sur les blessures des Lions : Donovan Peoples-Jones discutable contre les Chargers

Les Lions de Détroit ont déclaré leurs désignations de blessures avant leur match de la semaine 10 contre les Chargeurs de Los Angeles et ils auront toutes les entrées disponibles ce week-end. Il semble peu probable que quelques-uns des réservistes des Lions jouent, tandis qu’un autre pourrait ne pas jouer ce week-end, même s’il retrouve la santé à temps.







Nous allons jeter un coup d’oeil.

Remarque : Tout changement par rapport au rapport de blessure d’hier sera en gras.

Exclu

G Halapoulivaati Vaitai (retour)

Vaitai a participé à un entraînement limité mardi mais n’a pas pu s’entraîner le reste de la semaine, il était donc prévu qu’il soit exclu. Avec Graham Glasgow retranché comme titulaire de l’équipe au poste de garde droit et Vaitai relégué à un rôle de profondeur, son absence de ce match ne sera pas aussi significative qu’elle l’aurait été dans le passé.

Douteux

Onwuzurike s’est entraîné en début de semaine mais a manqué les entraînements de jeudi et vendredi, ce qui n’est généralement pas un bon signe de sa disponibilité. Cela étant dit, il était en bonne santé lors des deux derniers matchs, donc on ne sait pas s’il se dirigeait de toute façon vers le temps de jeu cette semaine.

Discutable

WR Donovan Peoples-Jones (côtes)

OL Dan Skipper (côtes) — Entraînement complet vendredi

Peoples-Jones souffre toujours d’une blessure aux côtes qu’il a subie avec le Bruns avant son acquisition, mais les Lions ont déterminé que ce n’était pas suffisamment important pour arrêter l’échange.

“Il a eu un petit quelque chose qui est arrivé (à Cleveland)”, a déclaré l’entraîneur Dan Campbell à propos de la blessure de Peoples-Jones. “Mais évidemment, nous avons fait le physique et tout et nous avions l’impression qu’il n’y avait rien de grave. Et nous voulons de toute façon le mettre au courant de ce que nous faisons offensivement. Il s’est entraîné et il avait l’air plutôt bien, et ensuite nous déciderons si nous l’amenons (en Californie) ou non, au cours des prochains jours.

En plus de la blessure, Peoples-Jones est encore en train d’apprendre le manuel de jeu des Lions. Il semble donc qu’il aura deux obstacles à surmonter pour pouvoir jouer ce week-end.

“Ce sera : parlez-lui, parlez à (l’entraîneur du receveur Antwaan Randle) El, parlez au (coordinateur offensif) Ben (Johnson) et rassemblez simplement tous les faits et voyez où nous en sommes”, a poursuivi Campbell. . «Je veux aussi m’assurer qu’il est à l’aise. Je fais. Nous avons donc ce luxe en ce moment. Nous sommes plutôt bons dans la salle de réception, donc nous verrons.

Le skipper s’est entraîné mardi, a été limité jeudi, puis a participé à un entraînement complet vendredi. Comme il évolue dans la bonne direction, il est probable qu’il sera disponible. Mais s’il n’est pas en mesure de jouer, attendez-vous à ce que les Lions élèvent un autre joueur de ligne offensive dans l’équipe d’entraînement samedi, afin qu’ils puissent avoir huit joueurs de ligne offensive disponibles le jour du match et obtenir un bonus d’effectif.

Non répertorié avec une désignation de blessure

RB David Montgomery (côtes)

LG Jonah Jackson (cheville)

C Frank Ragnow (orteil/mollet)

CB Khalil Dorsey (genou)

Montgomery est prêt à partir et, avec la recrue Jahmyr Gibbs, donnera aux Lions un véritable monstre à deux têtes au poste de porteur de ballon.

Jackson et Ragnow sont également prêts à partir et la ligne offensive de départ est enfin de retour au complet.

“J’ai l’impression que tout le monde est de retour”, a déclaré Campbell à propos de la ligne offensive des Lions. “Frank (Ragnow) et Jonah (Jackson) ont tous les deux l’air bien et évidemment les trois autres sont dans une bonne position, donc nous sommes de retour au complet en ce moment.”

La semaine supplémentaire de repos était tout ce dont Dorsey avait besoin pour se remettre de sa blessure au genou en cours de match. Il sera sûrement de retour sur les retours de coups de pied et débutera dans chaque phase des équipes spéciales.

Désignations des blessures des chargeurs :

Voici un aperçu des désignations de blessures des Chargers :

