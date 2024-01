Rapport sur les blessures des Lions de Détroit : 4 joueurs manquent l’entraînement de mercredi

Les Lions de Détroit se sont qualifiés pour le Championnat NFC ronde des séries éliminatoires de la NFL 2023-24 et affrontera le 49ers de San Francisco dimanche à 18 h 30 HE à Santa Clara, en Californie.







Mercredi, Détroit n’a organisé qu’un entraînement pas à pas pour tenter de garder les joueurs au frais, suivant un modèle établi la semaine dernière. Par conséquent, tous les niveaux de participation indiqués dans ce rapport sont des estimations (la meilleure estimation s’il y avait un entraînement complet) émanant des entraîneurs Lions. En gardant cela à l’esprit, regardons où en sont les choses au début de la semaine d’entraînement.

REMARQUE : Tout changement par rapport au rapport de blessure de la semaine dernière sera en gras.

Aucune pratique

WR Kalif Raymond (genou) – blessé lors de la semaine 18, a raté les deux matchs éliminatoires

TE Sam LaPorta (genou)

C Frank Ragnow (cheville/orteil/dos/genou)

LG Jonah Jackson (genou) — NOUVELLE BLESSURE, je m’attends à rater le match

Raymond se serait amélioré de jour en jour, mais on estime qu’il n’était toujours pas disponible pour l’entraînement de mercredi, ce qui n’est pas un signe encourageant, même si les choses peuvent changer rapidement une fois que les Lions seront de retour sur le terrain.

LaPorta souffrait d’une blessure au genou lors des deux derniers matchs et était visiblement plus à l’aise dimanche dernier contre les Bucs, par opposition à la semaine précédente contre les Rams. On s’attend à ce que les Lions ralentissent avec lui à l’entraînement cette semaine, il est donc prêt à y aller dimanche.

Ragnow s’est entretenu avec les médias mercredi et, malgré une blessure à la cheville (une nouvelle blessure) et au genou lors de la ronde de division des séries éliminatoires, il a dit qu’il se sentait mieux que prévutout bien considéré.

“Je me sens plutôt bien, pour être honnête”, a déclaré Ragnow. «Mieux que ce à quoi je m’attendais. Raide, définitivement raide, mais en rééducation et je me sens plutôt bien.

Jackson ne devrait pas être disponible ce week-end, après s’être blessé au genou et avoir dû être opéré lors du match des Lions contre les Bucs. L’opération de Jackson était suffisamment mineure pour qu’il soit possible qu’il revienne à temps pour le super Bowl.

Pratique limitée

WR Josh Reynolds (côtes)

LB Alex Anzalone (épaule/côtes)

Reynolds s’est blessé aux côtes contre les Bucs, a quitté le match et s’est rendu aux vestiaires pour un contrôle, puis est revenu au match et a contribué au dernier quart-temps. Comme c’est souvent le cas lorsque des joueurs sont blessés lors du match précédent, il aura un travail léger pour commencer la semaine.

Anzalone a joué malgré ses blessures—des côtes fracturées et une épaule, selon le Free Press… la semaine dernière et il va probablement également se reposer en début de semaine afin d’être prêt à partir ce week-end.

Pratique complète

EDGE James Houston (cheville)

Houston est revenu de la réserve des blessés la semaine dernière, mais n’a pas joué le match du week-end dernier. Avec encore une semaine pour s’acclimater, il est possible qu’il retourne sur le terrain à Santa Clara. Une pratique complète estimée est un bon signe.

Ne figure plus sur le rapport de blessure

DB Brian Branch (genou)

S Kerby Joseph (genou)

Rapport de blessure des 49ers

À VENIR.

