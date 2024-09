Rapport sur les blessures des Denver Broncos contre les New York Jets : mercredi

La mise à jour des blessures des Denver Broncos aujourd’hui semble bien meilleure que la semaine dernière, mais cela pourrait être dû au fait qu’ils ont dû placer le secondeur intérieur titulaire et capitaine de l’équipe, Alex Singleton, sur la liste des blessés de fin de saison après qu’il a été découvert qu’il avait subi une blessure au LCA lors de leur victoire contre les Broncos. Buccaneers de Tampa Bay.

L’équipe a signé deux linebackers vétérans dans son équipe d’entraînement cette semaine dans l’espoir de combler le vide qui s’y trouve. Kwon Alexander et Zach Cunningham s’entraîneront tous les deux avec l’équipe cette semaine. Dans un mouvement correspondant, ils ont déplacé le running back Tyler Badie vers la liste active.

Pour le Jets de New Yorknous surveillerons le statut de leur tackle droit titulaire, Morgan Moses, et de leur secondeur intérieur CJ Mosley avant ce match. Mosley a terminé la semaine dernière incertain, il pourrait donc être plus proche d’un retour que Moses. Ce sont deux gars que nous devrons surveiller avant le match de cette semaine.

Voici votre rapport complet de participation à l’entraînement Broncos-Jets pour mercredi.

Rapport sur les blessures des Broncos Joueur Pos. Blessure Mercredi Jeudi Vendredi Statut du jeu Joueur Pos. Blessure Mercredi Jeudi Vendredi Statut du jeu J.L. Skinner S Cheville DNP Nate Adkins TE Épaule LIMITÉ Josh Reynolds Rép. Achille LIMITÉ

Rapport de blessure des Jets Joueur Pos. Blessure Mercredi Jeudi Vendredi Statut du jeu Joueur Pos. Blessure Mercredi Jeudi Vendredi Statut du jeu Morgan Moïse OL Genou DNP CJ Mosley KG Orteil DNP Tyron Smith OL NIR – repos LIMITÉ