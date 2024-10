Rapport sur les blessures de la NFL : Travis Etienne et Aaron Jones aux prises avec des problèmes aux ischio-jambiers ; Puka Nacua proche d’un retour

Greg Scholz de Inside Injuries passe en revue certains des problèmes de blessures les plus urgents pour la semaine 7 du football Fantasy 2024.

Avant de plonger dans le vif du sujet, voici un bref glossaire des termes couramment utilisés par Blessures intérieures:

IRC = Catégorie de risque de blessure (trois désignations : « Faible », « Élevé », « Élevé ») — la probabilité globale qu’un joueur se blesse

= Catégorie de risque de blessure (trois désignations : « Faible », « Élevé », « Élevé ») — la probabilité globale qu’un joueur se blesse FHP = Facteur de performance en matière de santé (Pic, Au-dessus de la moyenne, En dessous de la moyenne, Mauvais) — notre mesure pour prédire les performances des joueurs

= Facteur de performance en matière de santé (Pic, Au-dessus de la moyenne, En dessous de la moyenne, Mauvais) — notre mesure pour prédire les performances des joueurs ORT = Temps de récupération optimal — le temps dont un joueur a besoin pour se remettre complètement d’une blessure (pas le même que le temps qu’il manquera réellement).

Travis Etienne Jr., RB, JAC (ischio-jambiers)

Les choses ne se sont pas bien passées pour les Jaguars cette saison. Une pièce de ce puzzle a été la santé du porteur de ballon Travis Etienne. À l’approche de la semaine 6, il souffrait d’une blessure à l’épaule. Il a ensuite subi une tension aux ischio-jambiers en première mi-temps, le limitant à seulement 11 clichés offensifs et une production quasi nulle.

Ce n’est pas la première fois qu’Etienne est confronté à une telle blessure. Il avait déjà lutté contre une tension aux ischio-jambiers à l’université en 2017. Même si c’est un bon signe qu’il soit resté aussi longtemps sans souffrir d’une autre tension – il est donc peu probable que les deux soient liés – ce n’est jamais une tendance que nous voulons voir en raison de la difficulté ils peuvent l’être. Un faux pas, une mauvaise tournure : c’est tout ce qu’il faut pour retarder le retour d’un joueur.

Pour l’instant, il n’y a pas de calendrier ferme pour le retour d’Etienne. Jacksonville le considère de semaine en semaine et il va presque certainement rater le match de la semaine 7 contre la Nouvelle-Angleterre. Notre temps de récupération optimal pour lui se situe autour de la semaine 11. Son risque de blessure sera élevé pendant une grande partie de la saison restante, mais son facteur de performance en matière de santé devrait être de retour en territoire maximal quelques semaines après son retour.

Jordan Mason, RB, SF (épaule)

L’arrière-salle des 49ers ne peut pas faire de pause. Déjà sans Christian McCaffrey, ils pourraient désormais se retrouver sans remplaçant Jordan Mason grâce à une entorse à AC. Mason, qui a été un excellent remplaçant pour CMC, a été blessé au milieu du deuxième quart du match de la semaine 6 de San Francisco contre Seattle. La blessure s’est produite lorsqu’il a été projeté au sol, atterrissant carrément sur son épaule gauche.

Une entorse de l’articulation AC (acromio-claviculaire) se produit au sommet de l’épaule, là où la clavicule rencontre le point haut de l’omoplate. Bien que ce genre de chose ait tendance à affecter davantage les quarterbacks – en particulier au niveau de l’épaule de lancement – ​​cette blessure peut toujours être préjudiciable pour un joueur comme Mason, dont le style de course physique exige la stabilité et la force de l’épaule pour transporter le ballon et absorber les coups.

Mason va dans la bonne direction, avec un entraînement limité à son actif avant la semaine 7. Cependant, nous nous attendons à ce qu’il n’affrontera pas les Chiefs. Son risque de blessure est élevé et son temps de récupération optimal est encore dans quelques semaines. S’il joue, attendez-vous à un nombre de snaps inférieur.

Aaron Jones, RB, MIN (ischio-jambiers)

Jones est passé d’un problème à la hanche à un problème aux ischio-jambiers au cours de la semaine dernière, ce qui n’est pas ce que nous aimerions voir pour un joueur avec son histoire. Cette dernière souche s’ajoute au passé troublé de Jones, qui a subi des blessures aux ischio-jambiers en 2018, 2021 et 2023.

Cette tendance joue un rôle important dans la façon dont nous évaluons Jones. Lorsqu’une tension aux ischio-jambiers se produit, du tissu cicatriciel se forme, qui est moins flexible et plus faible que le tissu musculaire normal. Ce manque de flexibilité et de force rend les ischio-jambiers réparés moins capables de résister aux contraintes généralement exercées par les tissus musculaires sains, ce qui entraîne un risque plus élevé de nouvelle blessure.

Le risque de blessure de Jones sera élevé pour le reste de la saison. Son temps de récupération optimal se situe autour de la semaine 11.

Emballeurs WR/TE

En regardant les capteurs de passes des Packers, nous voyons beaucoup de tags « douteux ». Passons donc en revue chaque joueur, du moins au plus susceptible de jouer dimanche.

Mèches Dontayvion (épaule) : Les blessures à l’épaule ne font pas bon ménage avec les coups. Wicks a été blessé après seulement 10 clichés offensifs au cours de la semaine 6. Une semaine de congé ne serait pas trop surprenante ici. Son risque de blessure est élevé et son facteur de performance sanitaire est inférieur à la moyenne.

: Les blessures à l’épaule ne font pas bon ménage avec les coups. Wicks a été blessé après seulement 10 clichés offensifs au cours de la semaine 6. Une semaine de congé ne serait pas trop surprenante ici. Son risque de blessure est élevé et son facteur de performance sanitaire est inférieur à la moyenne. Jayden Reed (cheville); Christian Watson (cheville) : Les deux sont vraiment proches. Ils ont tous deux affiché des chiffres solides au cours de la semaine 6, mais ils sont également tous deux limités à l’entraînement en raison de blessures à la cheville. Watson a le plus long historique de blessures, il est donc probablement un peu derrière Reed. Cependant, nous n’avons pas de détails sur l’une ou l’autre blessure, nous supposons donc que les deux sont assez mineures. Les deux présentent un risque de blessure élevé et un facteur de performance sanitaire supérieur à la moyenne.

: Les deux sont vraiment proches. Ils ont tous deux affiché des chiffres solides au cours de la semaine 6, mais ils sont également tous deux limités à l’entraînement en raison de blessures à la cheville. Watson a le plus long historique de blessures, il est donc probablement un peu derrière Reed. Cependant, nous n’avons pas de détails sur l’une ou l’autre blessure, nous supposons donc que les deux sont assez mineures. Les deux présentent un risque de blessure élevé et un facteur de performance sanitaire supérieur à la moyenne. Tucker Kraft (aine): Il a joué lors de la semaine 6 contre l’Arizona, jouant 57 snaps. Même si sa production était limitée, la disponibilité ne devrait pas changer. Son risque de blessure est élevé et son facteur de performance en matière de santé est supérieur à la moyenne.

Brian Robinson Jr., RB, WAS (genou)

Robinson était initialement entré dans la semaine 5 comme douteux en raison d’une blessure non spécifique au genou. Malgré cette désignation et un nombre limité de snaps, il a marqué deux fois au sol. La production nous a donné l’assurance qu’il n’y aurait pas beaucoup d’inquiétude concernant la blessure au genou à l’avenir. Son absence lors de la semaine 6 a dit le contraire.

Sans savoir comment le genou est – ou pourrait être – affecté par la blessure, nous continuerons de supposer qu’il n’y a aucun dommage structurel et que le problème est encore mineur. Une autre absence au cours de la semaine 7 commencerait cependant à sonner l’alarme. S’il joue cette semaine, attendez-vous à nouveau à un nombre limité de snaps.

À l’heure actuelle, le risque de blessure de Robinson est élevé et son facteur de performance en matière de santé est supérieur à la moyenne.

Puka Nacua, WR, LAR (genou)

Début août, Nacua s’est blessé au genou lors d’un entraînement conjoint avec les Chargers de Los Angeles, en particulier un sac de bourse éclaté. Il a raté environ trois semaines d’entraînement, mais est revenu avant la première semaine. C’est lors de ses débuts dans la saison qu’il a ensuite subi une entorse au PCL, qui l’a tenu à l’écart au cours des quatre dernières semaines.

Avec les Rams au revoir au cours de la semaine 6, il a eu une semaine de repos supplémentaire. Il a progressivement intensifié son activité et n’a subi aucun revers signalé. Cela dit, il sera probablement absent plus longtemps que la projection initiale de sept semaines, car l’entraîneur-chef Sean McVay a déclaré que Nacua ne reviendrait pas à l’entraînement cette semaine. Notre temps de récupération optimal le fait revenir vers la semaine 8 ou 9.

On ne sait pas si les Rams sont prudents ou s’il y a une raison spécifique pour laquelle la récupération de Nacua dure plus longtemps que prévu initialement. Quoi qu’il en soit, il reviendra avec un risque élevé de blessure. Cela diminuera à Élevé après quelques semaines. Son facteur de performance en matière de santé devrait être à son maximum à son retour.

