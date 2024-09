Rapport sur les actions des QB de la NFL de The Athletic, semaine 2 : Stroud et Mayfield brillent, Cousins ​​et Levi’s chutent

Comme prévu, la semaine d’ouverture de la saison a été bâclée dans tous les domaines, et les meilleurs quarterbacks de la NFL n’ont pas été exemptés d’erreurs ou de performances inférieures à la moyenne.

Patrick Mahomes a lancé une seule passe de touchdown, seulement la deuxième fois que cela se produit lors d’un match de septembre depuis 2020. Josh Allen a dû surmonter un déficit de 14 points à domicile en début de match. Lamar Jackson a raté trois lancers consécutifs alors que le match était en jeu dans les derniers instants.

ALLER PLUS LOIN Table ronde de la semaine 1 de la NFL : le QB titulaire des Patriots, le contrat de Dak Prescott et le retour d’Aaron Rodgers

Joe Burrow a perdu contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, en partie parce que Tanner Hudson a échappé le ballon sur la ligne de but. Trevor Lawrence a perdu contre les Dolphins de Miami, en partie parce que Travis Etienne a échappé le ballon sur la ligne de but. Caleb Williams, qui a accumulé le moins de yards de passe parmi tous les partants de la semaine 1, a remporté son premier match parce que les Bears de Chicago ont marqué sur un bloc de punt et un retour d’interception. C’est un jeu d’équipe total.

De plus, les tentatives de remontée au quatrième quart-temps ont échoué. Jackson, Burrow, Lawrence, Jordan Love, Kirk Cousins ​​et Kyler Murray ont tous eu des occasions d’égaliser ou de prendre l’avantage avec des possessions tardives, mais n’ont pas pu concrétiser leurs remontées.

Nous avons donc essayé de ne pas réagir de manière excessive avec le classement des QB. Il y a eu quelques changements importants, c’est sûr, mais personne n’a nécessairement franchi un palier. Il s’agissait plutôt de se distinguer des autres quarterbacks ayant une réputation relativement similaire.

Classement des QB de la semaine 2 de The Athletic

Les plus gros déménageurs

Il est plus facile de faire de gros sauts dans le classement depuis le tiers inférieur, comme l’ont fait Gardner Minshew (+7), Jacoby Brissett (+5), Sam Darnold (+5) et Derek Carr (+4) cette semaine. Concentrons-nous donc davantage sur les deux gros sauts depuis les zones les plus fréquentées du classement.

Baker Mayfield a grimpé de cinq places après avoir complété 24 passes sur 30 pour 289 yards et quatre touchdowns lors d’une victoire 37-20 contre les Washington Commanders. Il a également effectué trois courses pour 21 yards.

Les Buccaneers de Tampa Bay ont marqué 37 points, égalant leur record de la saison 2023, lors de leur premier match des retrouvailles entre Mayfield et le coordinateur offensif Liam Coen. Leur attaque était censée être en avance sur le rythme de l’année dernière tout au long du camp d’entraînement, et la performance impressionnante a donné du crédit à cette affirmation.

ALLER PLUS LOIN Presque « radié », Baker Mayfield avait juste besoin d’une équipe qui croit en lui. Les Buccaneers le font

Non, les attentes envers les Commanders ne sont pas très élevées, mais Mayfield a semblé calme et en contrôle tout au long de cette victoire à sens unique. Les deux passes de touchdown à Mike Evans ont offert un aperçu alléchant de ce qui pourrait attendre ce groupe.

CJ Stroud, qui a gagné quatre places, obtient sa propre catégorie ci-dessous, nous garderons donc les compliments pour plus tard.

À la baisse, Will Levis (-7) et Cousins ​​(-5) ont chuté le plus, et Justin Herbert (-3), Bryce Young (-3) et Daniel Jones (-3) ont également connu quelques chutes.

Levis a eu quelques éclairs en début de match avant de connaître des difficultés en deuxième mi-temps, et son interception six a peut-être été le pire jeu offensif de la semaine 1. Il doit rester plus calme pour améliorer sa position dans le classement.

.@dreamchaserTy10 JE VIENS JUSTE DE FAIRE ÇA 🫡 📺: #TENvsCHI sur FOX pic.twitter.com/oW5IzEYZbR — Chicago Bears (@ChicagoBears) 8 septembre 2024

Ne tirez pas encore la sonnette d’alarme sur Cousins. C’était son premier match de retour après une déchirure du tendon d’Achille, jouant pour une nouvelle équipe et contre une défense impressionnante des Steelers de Pittsburgh. TJ Watt a été le meilleur joueur défensif de la semaine et aurait fait de la vie de n’importe quel QB un enfer avec cette performance.

Considérez cela comme un ajustement du classement initial de Cousins. Il y a une bonne dose de confiance dans sa capacité à rétablir sa cote, mais nous aurions probablement dû modérer nos attentes compte tenu de la longue période d’inactivité et du changement de décor.

Herbert a semblé quelque peu conservateur dans sa nouvelle attaque, sans ses piliers Keenan Allen, Mike Williams et Austin Ekeler. Cette approche pourrait finir par profiter à Herbert à long terme, mais il devra s’adapter au fur et à mesure qu’il apprendra à jouer pour le nouvel entraîneur-chef Jim Harbaugh et le coordinateur offensif Greg Roman.

Young et Jones ont connu des débuts désastreux. Young n’a pas bien joué contre les Saints de la Nouvelle-Orléans, mais il n’a pas eu la moindre chance de réussir, la défense ayant concédé des points lors de ses neuf premières séries. Young mérite toujours le bénéfice du doute car tout a été si mauvais autour de lui, mais il ne peut pas être aussi lâche avec le ballon.

Jones, qui revient d’une déchirure du ligament croisé antérieur, et les Giants de New York n’ont pas été compétitifs face aux Vikings du Minnesota. La pression va continuer à augmenter sur toutes les parties tout au long de la saison si les résultats ne s’améliorent pas.

La seconde venue

Stroud, une star de deuxième année, a été très bon lors d’une victoire à l’extérieur 29-27 contre une équipe des Indianapolis Colts qui devrait se battre pour une place en playoffs et peut-être même pour le titre de l’AFC South. Il a terminé avec 24 passes réussies sur 32 pour 234 yards avec deux touchdowns et aucun turnover.

Stroud a également été décisif. Les Colts ont terminé le match avec trois séries de touchdowns consécutives, et Stroud a répondu aux deux premières avec des touchdowns et à la troisième avec une série de scellement du match pour faire tourner le chrono. Et pendant cette séquence, Stroud a terminé le match avec huit passes complétées consécutivement pour 58 yards, dont 3 sur 3 pour 33 yards et un touchdown sur troisième et quatrième down.

C’est une chose d’afficher des chiffres fantastiques, mais Stroud s’est distingué au début de sa carrière parce qu’il est décisif, et il est tellement évident que ses coéquipiers jouent mieux en raison de sa présence dans ces moments-là.

Il est déjà considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la ligue par les entraîneurs et les dirigeants. Et même si le fait d’être classé devant Jackson, Burrow et Aaron Rodgers pourrait susciter quelques doutes, on prévoit qu’il méritera cette réputation d’ici la fin de la saison.

Grand jour pour Dallas

Dak Prescott a accepté dimanche matin une prolongation de contrat de quatre ans d’une valeur de 240 millions de dollars, puis a battu les Browns de Cleveland en réussissant 19 passes sur 32 pour 179 yards et un touchdown sans perdre de balle. Rappelons que les Browns ont concédé le moins de yards dans la NFL la saison dernière et qu’ils devraient à nouveau avoir une unité défensive comparable.

Tom Brady explique ce que Dak Prescott a vu sur la ligne de mêlée avant sa passe de touché à Brandin Cooks 📺: RENARD pic.twitter.com/ZKwFPddjYa — FOX Sports : NFL (@NFLonFOX) 8 septembre 2024

Au vu de la performance de Prescott au camp d’entraînement, il n’y avait aucune raison de croire que les négociations de contrat pourraient interférer avec son jeu sur le terrain, mais ce fut sûrement un énorme soulagement d’avoir réglé cette affaire avant le coup d’envoi. Il a également réussi à intégrer CeeDee Lamb avec cinq connexions pour 61 yards, et ces chiffres n’étaient pas mauvais contre un adversaire de qualité tout en continuant à se mettre en forme.

Les Cowboys de Dallas ont dû composer avec des distractions tout au long de l’intersaison, et certaines ne disparaîtront pas pendant la saison, peu importe leur niveau de jeu. Les performances en séries éliminatoires, y compris celles de Prescott, seront le véritable critère d’évaluation de ce groupe.

Prescott voulait être le premier quarterback à franchir la barre des 60 millions de dollars, et sa valeur annuelle moyenne est de 5 millions de dollars supérieure à celle de Burrow et Lawrence. Prescott est mentalement assez fort pour accepter la pression qui accompagne un tel contrat.

Il est normal de voir le nouveau contrat de Prescott et de s’attendre à un Super Bowl, mais il ne faut pas négliger un aspect clé. Mahomes est toujours le seul quart-arrière de l’histoire à avoir remporté un Super Bowl tout en jouant avec un contrat d’une valeur annuelle moyenne d’au moins 30 millions de dollars. C’est une chose de payer ces contrats massifs pour suivre la valeur du marché. Jusqu’à présent, c’est une toute autre chose de voir si une équipe peut tuer le plus grand dragon de la ligue tout en gérant les comptes avec une dépense aussi importante.

ALLER PLUS LOIN Quels prétendants au Super Bowl de pré-saison ont fait bonne figure lors de la semaine 1 ? Le choix de Sando

Pour l’instant, du moins, toute incertitude à Dallas concernant la performance de Prescott devrait être écartée car il a géré le contrat et les Browns en quelques heures.

Les décrocheurs

L’objectif de ce rapport boursier est de mesurer les quarterbacks titulaires. Love étant censé manquer du temps en raison d’une entorse au ligament collatéral médial et le statut de Russell Wilson étant incertain en raison d’une blessure persistante au mollet, ils ont été retirés de la liste par leurs remplaçants.

ALLER PLUS LOIN Ce que nous avons appris lors de la semaine 1 de la NFL : une bonne journée pour Dak, les Lions semblent plus courageux que jamais

Au retour de Love, il sera réinséré quelque part dans la classe moyenne supérieure. Le statut de Wilson est plus fragile, car Justin Fields a beaucoup d’expérience en tant que titulaire et pourrait théoriquement jouer son rôle de titulaire permanent. Fields a été assez bon lors d’une impressionnante victoire à l’extérieur contre les Falcons d’Atlanta, sa ville natale, donc une semaine complète d’entraînement en tant que titulaire – si c’est la direction que l’entraîneur Mike Tomlin décide de prendre – pourrait conduire à des résultats encore meilleurs contre les Broncos de Denver.

La situation des Steelers est rapidement devenue intéressante. Avant la saison régulière, quelques dirigeants rivaux pensaient que les Steelers seraient mieux placés avec Fields comme titulaire car il ajouterait une dynamique différente à leur jeu de course en complément de Najee Harris. En courant avec le ballon et en jouant une défense étouffante, ils pourraient devenir un problème dans l’AFC North. C’est pourquoi Fields a débuté six places plus haut que le classement initial de Wilson.

Malik Willis se trouve dans une situation difficile. Il n’a pas bien joué lors de ses trois départs en tant que recrue avec les Titans du Tennessee en 2022 avant d’être rétrogradé au troisième rang en 2023. Les Titans ont échangé Willis aux Packers de Green Bay contre un choix de septième tour moins de deux semaines avant le début de la saison, il n’a donc eu que peu de temps pour apprendre l’attaque.

Les Packers, la seule équipe sans victoire de la NFC Nord, ont un autre test difficile lors de leur match d’ouverture à domicile contre les Colts avant que Willis ne se prépare pour un retour sous pression au Tennessee lors de la semaine 3.

Thriller en prolongation entre les Lions et les Rams, Dak est payé, les Bengals et les Falcons échouent” src=”https://www.youtube.com/embed/rrJ1MTYZf7I” width=”1280″ height=”720″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”>

La cohérence est la clé

Le succès d’un quarterback dépend toujours beaucoup de son entourage, et cela a été mis en évidence avec le classement original de la semaine 1. Des 14 QBs en bas de la liste, seul Anthony Richardson n’a pas connu de changement d’équipe, d’entraîneur principal ou de coordonnateur offensif/agent de jeu pendant l’intersaison. Bien sûr, il y a aussi un élément de l’œuf ou de la poule en jeu, car un manque de succès conduit généralement au changement.

Il y avait tellement de choses inconnues à cause de ces changements que de nombreuses fluctuations étaient prévisibles. Dix de ces 14 quarterbacks (ce serait 11 sur 14 si « Steelers QB » était une catégorie générique) ont changé de place dans le classement cette semaine. Attendez-vous à ce que ce domaine du classement connaisse le plus de fluctuations jusqu’à ce que ces quarterbacks établissent un meilleur bilan avec leur nouvel environnement.

Regarder les débutants

Williams, Jayden Daniels et Bo Nix ont cumulé autant de passes de touchdown que Drake Maye, Michael Penix Jr. et JJ McCarthy au cours de la semaine 1.

Maye et Penix ont ouvert en tant que remplaçants, et McCarthy manquera la saison en raison d’une déchirure du MCL.

Les recrues ont eu du mal à débuter, ce qui est généralement le cas. Daniels a réalisé la meilleure prestation, complétant 17 des 24 passes pour 184 yards, dont 84 yards au sol et deux touchdowns en fin de match lors d’une défaite contre les Buccaneers. Nix a eu du mal avec deux interceptions, mais a brillé en fin de match lors d’une tentative désespérée de retour contre les Seahawks de Seattle. Les Bears de Williams ont battu les Titans pour passer outre son début de match difficile.

Au total, le trio a réussi 60 % de ses passes pour 415 yards, aucun touchdown, deux interceptions et une note de passeur de 61,5. Ils ont également totalisé 138 yards au sol et trois touchdowns.

Les choses devraient s’améliorer à partir de maintenant.

(Photo de Baker Mayfield : Jason Miller / Getty Images)