Rapport sur l’emploi mai 2023 :

Le taux de chômage a atteint 3,7% en mai contre une estimation de 3,5%, même si le taux d’activité est resté inchangé. Le taux de chômage était le plus élevé depuis octobre 2022, mais toujours proche du plus bas depuis 1969.

La masse salariale dans les secteurs public et privé a augmenté de 339 000 pour le mois, mieux que l’estimation de 190 000 Dow Jones et marquant le 29e mois consécutif de croissance positive de l’emploi.

L’économie américaine a continué de créer des emplois en mai, la masse salariale non agricole ayant augmenté plus que prévu malgré de multiples vents contraires, la Le ministère du Travail a annoncé vendredi .

Les marchés ont réagi positivement au rapport, les contrats à terme étant liés au Dow Jones Industrial Average en hausse d’environ 200 points. Les rendements du Trésor ont également augmenté.

« Le marché du travail américain continue de faire preuve de courage au milieu du chaos – de l’inflation aux licenciements très médiatisés et à la hausse des prix de l’essence », a déclaré Becky Frankiewicz, présidente et directrice commerciale de Manpower Group. « Avec 339 000 offres d’emploi, nous réécrivons toujours les règles du jeu et le marché du travail américain continue de défier les définitions historiques. »

Le bond des embauches en mai était presque exactement conforme à la moyenne sur 12 mois de 341 000 dans un marché du travail qui a remarquablement bien résisté dans une économie en ralentissement.

Les services professionnels et commerciaux ont mené la création d’emplois pour le mois avec 64 000 nouvelles embauches nettes. Le gouvernement a aidé à augmenter les chiffres avec un ajout de 56 000 emplois, tandis que les soins de santé ont contribué à 52 000.

Parmi les autres gagnants notables figurent les loisirs et l’hôtellerie (48 000), la construction (25 000) et le transport et l’entreposage (24 000).

Malgré l’important gain d’emplois, le taux de chômage a augmenté en grande partie en raison d’une forte baisse de 369 000 emplois indépendants. Cela faisait partie d’une baisse globale de 310 000 personnes comptabilisées comme employées dans l’enquête auprès des ménages, qui est utilisée pour calculer le taux de chômage.

Une autre mesure du chômage qui englobe les travailleurs découragés et ceux qui occupent des emplois à temps partiel pour des raisons économiques a légèrement augmenté à 6,7 %.

Les chiffres de l’emploi de mai surviennent dans une période difficile pour l’économie, de nombreux experts s’attendant toujours à une récession plus tard cette année ou au début de 2024.

Des données récentes ont montré que les consommateurs continuent de dépenser, même s’ils puisent dans leurs économies et utilisent de plus en plus les cartes de crédit pour payer leurs achats. Un marché du travail résilient a également contribué à soutenir les dépenses, les offres d’emploi remontant au-dessus de 10 millions en avril, les employeurs ayant toujours du mal à pourvoir les postes vacants.

Un casse-tête potentiel majeur semble avoir été éliminé, car les factions belligérantes à Washington ont conclu cette semaine un accord sur le plafond de la dette. Un accord est en route vers le bureau du président Joe Biden pour une signature après son passage à la Chambre et au Sénat cette semaine.

Il reste cependant d’autres problèmes à venir.

La Réserve fédérale a relevé les taux d’intérêt de référence 10 fois depuis mars 2022 dans le but de lutter contre l’inflation qui n’a pas disparu. Ces derniers jours, certains décideurs politiques ont indiqué leur volonté de faire une pause en juin dans la succession de hausses alors qu’ils cherchent à voir quel impact le resserrement politique a sur l’économie.

D’autres points de données ont montré que le secteur manufacturier de l’économie est en contraction, bien que le secteur des services beaucoup plus important ait maintenu son expansion. L’indice ISM manufacturier publié jeudi a également montré que les prix reculent, un signe positif pour la Fed.

