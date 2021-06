Rapport sur l’emploi mai 2021

La création d’emplois a de nouveau déçu en mai, avec des effectifs non agricoles en hausse de ce qui serait normalement considéré comme un solide 559 000 mais toujours en deçà des attentes élevées, a rapporté vendredi le département du Travail.

La masse salariale devrait augmenter de 671 000, selon les économistes interrogés par Dow Jones.

Le taux de chômage est passé de 6,1 % à 5,8 %, ce qui est mieux que l’estimation de 5,9 %. Une mesure alternative du chômage qui inclut les travailleurs découragés et ceux qui occupent des emplois à temps partiel pour des raisons économiques a légèrement baissé à 10,2 %.

La déception de mai est survenue après que les attentes d’avril ont été nettement inférieures aux attentes, les 278 000 révisés à la hausse étant encore bien en deçà de l’estimation initiale de 1 million qui comportait de grands espoirs pour une économie essayant de se débarrasser de ses chaînes pandémiques.

Les marchés n’ont pas été déçus par le rapport. Les contrats à terme sur les marchés boursiers ont en fait augmenté, les investisseurs continuant de parier que le rythme mesuré des créations d’emplois empêcherait la Réserve fédérale de relever les taux d’intérêt et de resserrer sa politique monétaire.

La diminution des cas de Covid-19 ainsi que le rythme soutenu des vaccins ont poussé les dirigeants élus à assouplir les restrictions mises en place pour arrêter la propagation du virus. L’économie a progressé à un rythme de 6,4% au premier trimestre et est en passe d’accélérer à un rythme de 10,3% au deuxième trimestre, selon la dernière lecture de la Réserve fédérale d’Atlanta.

Avant mai, l’économie américaine avait récupéré environ 14,3 millions des 22 millions d’emplois perdus au début de la pandémie.

Le secteur des services a été le plus durement touché par les blocages liés à la pandémie et a continué de diriger la création d’emplois en mai.

Les loisirs et l’hôtellerie ont ajouté 292 000 postes, dont la majeure partie de 186 000 dans les restaurants et les bars.

L’enseignement public et privé a également vu les avantages de la réouverture, ajoutant 144 000 à tous les niveaux. Les autres gains proviennent des soins de santé et de l’assistance sociale (46 000), de l’information (29 000), de la fabrication (23 000), du transport et de l’entreposage (23 000), du commerce de gros (20 000) et des services professionnels et aux entreprises (35 000).

La construction a perdu 20 000 postes tandis que le commerce de détail a également baissé de 6 000.

C’est une nouvelle de dernière minute. Veuillez revenir ici pour la mise à jours.