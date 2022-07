Rapport sur l’emploi juin 2022 :

Les actions ont ouvert un peu plus faible après la nouvelle tandis que les obligations d’État étaient en forte hausse. Le bon du Trésor à 10 ans a rapporté 3,06 % vers 9 h 30 HE. C’était toujours en dessous du rendement sur 2 ans de 3,103 %, une relation appelée « inversion » qui, historiquement, a été un signal de récession fiable.

“La forte augmentation de 372 000 de la masse salariale non agricole en juin semble se moquer des affirmations selon lesquelles l’économie se dirige vers, et encore moins déjà, vers une récession”, a déclaré Andrew Hunter, économiste américain chez Capital Economics.

Le taux de chômage était de 3,6 %, inchangé par rapport à mai et conforme aux estimations. Une autre mesure du chômage qui inclut les travailleurs découragés et ceux qui occupent des emplois à temps partiel pour des raisons économiques a fortement chuté, passant de 7,1 % à 6,7 %.

La masse salariale non agricole a augmenté de 372 000 au cours du mois, mieux que l’estimation de 250 000 Dow Jones et poursuivant ce qui a été une année forte pour la croissance de l’emploi, selon les données vendredi du Bureau of Labor Statistics.

Les gains de juin ont marqué une légère décélération par rapport aux 384 000 révisés à la baisse en mai. Le décompte d’avril a été révisé à la baisse à 368 000.

Le salaire horaire moyen a augmenté de 0,3 % pour le mois et de 5,1 % par rapport à il y a un an, ce dernier chiffre étant légèrement supérieur à l’estimation de 5 % du Dow Jones et indiquant que les pressions salariales restent fortes alors que l’inflation s’accélère. Les gains ont culminé le plus récemment à 5,6 % par an en mars.

Le chiffre des salaires signifie que les responsables de la Réserve fédérale “poursuivront probablement des hausses de taux agressives au cours des prochains mois”, a ajouté Hunter. Les décideurs ont indiqué une hausse des taux de 0,75 point de pourcentage est probable lors de leur réunion de juillet.

“Faites les grandes hausses de taux lorsque l’économie est forte et que le marché du travail peut le supporter”, a déclaré jeudi le gouverneur de la Fed, Christopher Waller.

Par secteur, les services d’éducation et de santé ont mené la création d’emplois, avec 96 000 embauches, tandis que les services professionnels et commerciaux ont ajouté 74 000 postes. Les autres contributeurs comprennent les loisirs et l’hôtellerie (67 000), les soins de santé (57 000) et le transport et l’entreposage (36 000).

Parmi les autres secteurs affichant de fortes hausses, mentionnons la fabrication (29 000), l’information (25 000) et l’aide sociale (21 000). Les emplois gouvernementaux ont chuté de 9 000.

Il y avait une certaine disparité dans les chiffres: le chiffre global de la création d’emplois dans le cadre de l’enquête auprès des établissements du BLS était fort. Mais l’enquête auprès des ménages a montré une baisse de 315 000, laissant le total des emplois compter 755 000 de moins que son niveau pré-pandémique de février 2020.

“Ce rapport reflète que notre marché du travail reste solide malgré les défis et les vents contraires, et il reflète le fait que l’économie américaine a une certaine marge de manœuvre pour faire face aux défis alors que la Fed négocie l’inflation et que nous gérons la guerre de la Russie contre l’Ukraine, ” Cecilia Rouse, présidente du Conseil des conseillers économiques de la Maison Blanche, a déclaré à CNBC.